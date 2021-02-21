فتح تحقيق فوري .. الزمالك يكشف سبب تأخر وصول البعثة للسنغال

قال عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، إن إغلاق موريتانيا لمجالها الجوي يعد من أحد الأسباب التي ادت إلتي تسبب في أزمة تأخر وصول بعثة الفريق إلى السنغال، من أجل خوض ثاني مبارياتهم في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ضد فريق تونجيتز





واسترسل: تدخلت وزارات الخارجية والطيران والشباب والرياضة، من اجل حل الأزمة، وعليه تم فتح المجال الجوي لموريتانيا.





وأضاف "سالم" خلال مداخلة الهاتفية مببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": "الطائرة كانت ستتجه إلى مالي، لكنها مرت من خلال موريتانيا وهو ما وفر نحو 3 ساعات، مسترسلا: الوضع الحالي للفريق فرض على الفريق مطالبة الاتحاد الأفريقي بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، وستلعب المباراة في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة".





واكمل: لائحة الاتحاد الأفريقي تنص على تأجيل المباراة في حال حدوث ظرف طارئ مثل تلك الظروف المتعلقة بالطيران والسيول والأمطار وغيرها، وبالتالي فإن مباراة الزمالك قد تتأجل.



