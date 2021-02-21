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رياضة

علاء عبد العال: الفوز ليس وليد الصدفة.. وأستغل نقاط القوة لأسوان لتحقيق الانتصارات

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:46 م
علاء عبد العال
علاء عبد العال
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حسن العمدة
أكد علاء عبد العال، المدير الفني لنادي أسوان، أن هدفي في بداية مشواري مع أسوان إيقاف سلسلة الهزائم.

وقال علاء خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "حققنا بعض التعادلات مع فرق قوية في بداية مهمتي مثل الزمالك وسيراميكا كليوباترا".

وأكمل: "مباراة المقاولون العرب كانت بداية العودة للانتصارات واستكملت اليوم بالفوز على الاتحاد السكندري".

وتابع: "أسعى لاستغلال نقاط القوة في فريقي لتحقيق الانتصارات، لاعبو أسوان حققوا أداء جيدا والفوز ليس وليد الصدفة".

وأتم: "تقارب المستويات يزيد من قوة الدوري في الموسم الحالي".
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