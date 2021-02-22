محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل نقل قاطني عقار كوم الشقافة المائل إلى بشائر الخير

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه توجه لإحدى المدارس المقيم فيها عدد من أسر عقار كوم الشقافة المائل؛ لتبشيرهم بنقلهم إلى مشروع "بشائر الخير".

وأضاف "الشريف"، في حوار مع مراسل برنامج "من مصر" المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، أن نقلهم سيتم بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنهم قابلوا الخبر بالفرحة العارمة.





وتابع اللواء محمد الشريف، "عندنا 134 ألف قرار إزالة لعقارات بالهدم تماما، ولن نتهاون في أي قرار إزالة".





وأشار إلى أن المخالفة على البناء تجري على المباني المنطبق عليها الاشتراطات، مشيرا إلى أن هناك عقوبات تصل للحبس على المخالف.





أما عن حصيلة طلبات التصالح في مخالفات البناء في محافظة الاسكندرية، فأكد أنها وصلت إلى مليار و700 مليون جنيه.



