ضربني في عيني.. هنيدي يروي تفاصيل أول خناقة في ابتدائي

كشف محمد هنيدي، خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون اي"، ذكريات يوم مولد فاطمة ابنته، قائلا: "كنت بعمل مسرحية عفروتو، وأنا واقف على المسرح، لقيت واحد قريبي بيشاورلي من بره، إن زوجتي بتولد".. معقبا: "كان ناقص فصل ونص من المسرحية، وعملتهم في 3 ثواني، ولحقت، وربنا رزقنا بـ فاطمة".
وعن أول خناقة له، روى: "أول مرة اتخانقت، كنت فى المرحلة الابتدائية، وكنت خارج من المدرسة، وأختي جت بتعيط عشان حد ضربها".. مسترسلا: "أول ما شوفت الولد، ضربني في عيني، وقعدت 3 أسابيع مش شايف".
وأكمل: "أول مرة أسافر فيها كانت في أمريكا.. في مسرحية "حزمنى يا"، وانبهرت، وكنت سعيد جدا".