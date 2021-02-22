ضربني في عيني.. هنيدي يروي تفاصيل أول خناقة في ابتدائي

"كنت بعمل مسرحية عفروتو

،

وأنا واقف على المسرح

،

لقيت واحد قريبي بيشاورلي من بره

،

إن زوجتي بتولد".. معقبا: "كان ناقص فصل ونص من المسرحية

،

وعملتهم في 3 ثواني

،

ولحقت

،

وربنا رزقنا بـ فاطمة".





وعن أول خناقة له، روى: "أول مرة اتخانقت ، كنت فى المرحلة الابتدائية ، وكنت خارج من المدرسة، وأختي جت بتعيط عشان حد ضربها".. مسترسلا: "أول ما شوفت الولد ، ضربني في عيني ، وقعدت 3 أسابيع مش شايف".



وأكمل: "أول مرة أسافر فيها كانت في أمريكا.. في مسرحية "حزمنى يا" ، وانبهرت ، وكنت سعيد جدا".

كشف محمد هنيدي، خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون اي"، ذكريات يوم مولد فاطمة ابنته، قائلا: