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توك شو

كنت بنام على أفلام نجيب الريحاني.. هنيدي يتحدث عن أساتذة الضحك في مصر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:31 ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
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إسراء صبري
كشف الفنان محمد هنيدي، عن مدى حبه لأساتذة الكوميديا في مصر، قائلا: "مصر دائما غنية بعباقرة التمثيل الكوميدي".

واسترسل هنيدي، خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون إي"، :"عندي في البيت لوح لكل الممثلين العظماء بداية من نجيب الريحاني وفؤاد المهندس وغيرهم من العظماء".. معقبا: "أنا حافظ كل أفلام وسيناريوهات نجيب الريحاني".

وتابع: "جت عليا فترة كنت بنام على أفلام نجيب الريحاني".
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