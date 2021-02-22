كنت بنام على أفلام نجيب الريحاني.. هنيدي يتحدث عن أساتذة الضحك في مصر

كشف الفنان محمد هنيدي، عن مدى حبه لأساتذة الكوميديا في مصر، قائلا: "مصر دائما غنية بعباقرة التمثيل الكوميدي".



واسترسل هنيدي، خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون إي"، :"عندي في البيت لوح لكل الممثلين العظماء بداية من نجيب الريحاني وفؤاد المهندس وغيرهم من العظماء".. معقبا: "أنا حافظ كل أفلام وسيناريوهات نجيب الريحاني".



وتابع: "جت عليا فترة كنت بنام على أفلام نجيب الريحاني".