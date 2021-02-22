طريقة صنع الطحينة في المنزل

قدمت الشيف سالى فؤاد ؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة صنع الطحينه فى المنزل.





المكونات:



كوب ونصف من السمسم الأبيض النظيف والخالي من الشوائب.

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الزيت النباتي.

نصف ملعقة كبيرة ملح





طريقة التحضير:





نحمّص حبوب السمسم على النار قليلًا حتي يصبح لونها ذهبيا قليلا لا نريد اللون غامق حتى لا تكون الطحينة غامقة، يترك السمسم يبرد، ثمّ نضع السمسم في الخلاط الكهربائي او كبة أو مطحنة توابل ونضربها قليلًا، حتى يصبح ناعما.





وبعد ذلك نضيف كميّة الدقيق الأبيض وكميّة الزيت النباتي والملح إلى السمسم الموجود في الخلاط ونضربهما معًا حتى يمتزجا جيّدًا ويصبح قوامهما متماسكًا.



