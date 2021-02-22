ترامب يتسبب في انقسام داخل الحزب الجمهوري

كشف استطلاع جديد للرأي، رغبة نصف الجمهوريين، التخلي عن حزبهم؛ للانضمام إلى حزب جديد، إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب هو زعيمه.





وقال الاستطلاع ، إن 46% من الجمهوريين ، أعربوا عن رغبتهم في التخلي عن حزبهم ، والانضمام إلى حزب ترامب، إذا قرار إنشائه.





وأكد 27% فقط من الجمهوريين ، بقائهم في الحزب، وعدم مغادرته.





ولم يشر ترامب إلى تفاصيل مستقبله السياسي. ولكن بعد تبرئته في محاكمته الثانية؛ أصدر توبيخًا لاذعًا للقيادة الجمهورية، وتحديدا زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ، ميتش مكونيل.



