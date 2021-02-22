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رياضة

ميدو يكشف أسباب فشل مشروع الـ 1000 محترف ومصير مدرسة الموهوبين.. تفاصيل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:19 ص
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام "ميدو"
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محمد رشاد
كشف أحمد حسام "ميدو" لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق أسباب فشل مشروع الـ1000 محترف الذي عُهد له بالإشراف عليه منذ عدة سنوات لكن لم يتم العمل فيه.

وقال ميدو عبر برنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار: "ما علمته أنني بعدما أعلنت عن تولي مسئولية مشروع الـ1000 محترف الذي تم إسناد تكليف مهمته من وزير الشباب والرياضة، توجه مجموعة من كبار نجوم كرة القدم القدامي بمقابلة الوزير وطلبوا منه أن يكون لهم دور في المشروع".

وتابع: "وبعد عمل وإعداد فني للمشروع دام قرابة شهرين لهذا المشروع اختلف التفكير وبدأ يظهر من يرغبون أن يكون لهم دور في هذا العمل، وبالتأكيد أنا أرى أن العمل لا يجب أن يكون له أكثر من رئيس".

واضاف: "أتمنى أن يعود المشروع من جديد لأن هذا يفيد الكرة المصرية سواء كنت مسئول عنه أو أتى شخص أخر لتحمل مسئوليته".

واختتم قائلًا: "في عهد وزير الرياضة الأسبق عبدالمنعم عمارة طلبت أن تكون هناك مدرسة الموهوبين وكان هذا مشروع رياضي شامل وليس متعلقا بكرة القدم فقط، ومتواجد في ستاد القاهرة، وأنتج عددا كبيرا من الرياضيين لكن بعد رحيله تم اهماله حتى أن النظر لمقره المهجور أصبح شيئا محزنا".

وكانت الدعوة لإقامة مشروع الـ1000 محترف قد انطلقت في 2018، وأعلنت إحدى الشركات رعايتها له دون أن يحدث شيء على أرض الواقع.
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