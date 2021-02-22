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رياضة

ميدو: اقتراح بيع قمصان الزمالك للتجديد لـ ساسي لا يليق.. وأخشى على النادي من خطأ ليدز في إنجلترا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:41 ص
ساسي
ساسي
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محمد رشاد
قال أحمد حسام "ميدو"، لاعب ومدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، إن اقتراحات بيع قمصان الفريق لسداد قيمة تعاقده مع اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي، لا تليق بنادي كبير مثل القلعة البيضاء.

وأضاف ميدو، في تصريحات تلفزيونية بفضائية "النهار" عبر برنامج "أوضة اللبس": "الزمالك كأي نادي لا بد أن يكون لديه سقف للرواتب، وأي لاعب يخرج عن هذا الإطار يتم توجيه الشكر له، يجب أن تكون هناك ميزانية محددة للفريق".

وأوضح: "فريق ليدز يونايتد في بداية عام 2000 كان قد أنهى بطولة الدوري الإنجليزي في المركز الثالث، وعلى حين غفلة قرر رفع سقف رواتب اللاعبين وتعاقد مع نجوم كبار جدًا، وفي هذا العام وصل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن في الموسم الذي يليه وصل للدرجة الرابعة".

وتابع: "فرجاني ساسي أفضل لاعب أجنبي أتى في الزمالك خلال الـ20 سنة الأخيرة، ولكن موضوع بيع القمصان غير لا يليق بالزمالك ، اللاعب الذي يريد البقاء في الزمالك بسقف الرواتب المتواجد أهلًا وسهلًا به، ومن يرفض شكرًا له والزمالك سيصنع غيره".

واختتم: "إذا جددنا لفرجاني ساسي بـ60 مليون جنيه في الموسم عن طريق بيع قميص الزمالك، سيأتي طارق حامد عند تجديد عقده ويطلب 50 مليون جنيه، وسيرى أن هذا حقه الطبيعي".
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