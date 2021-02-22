أسعار ومواصفات نيسان سنترا 2021 في السوق المحلي |صور

كشف وكيل نيسان في مصر، أسعار سيارات نيسان سنترا موديل 2021 ، ومن المعروف أن هذه السيارة تنتمي لفئة السيارات السيدان ،وهي مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات.
سعة المحرك 1600 سي سي ، وينتج قوة 118 حصان ،مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن ، ومتصلة بناقل حركة خماسي السرعات ، يبلغ ثبات السيارة حتى 100 كم /ساعة في غضون 10.9 ثانية .
كما يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر ، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم ،وسنجد نيسان سنترا 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية ، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى مجموعة من الكماليات والتجهيزات ، ومنها جنوط 17 بوصة ، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED ، مع نظام ملاحي GPS، ويوجد بعض التجهيزات الأخرى ، ومن أبرزها عجلة قيادة متعددة الوظائف ،وهي قابلة للتعديل ، ويتم ضبط ارتفاعها لتتناسب مع وضع السائق ، وتضمنت خاصية طي المرايات الجانبية كهربائية.
وجاءت سعر نيسان سنترا على النحو التالي :
الفئة الأولي بقيمة بلغت 267.5 ألف
الفئة الثانية بقيمة 285.5 ألف
الفئة الثالثة بقيمة بـ305.4 ألف
سعة المحرك 1600 سي سي ، وينتج قوة 118 حصان ،مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن ، ومتصلة بناقل حركة خماسي السرعات ، يبلغ ثبات السيارة حتى 100 كم /ساعة في غضون 10.9 ثانية .
كما يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر ، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم ،وسنجد نيسان سنترا 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية ، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى مجموعة من الكماليات والتجهيزات ، ومنها جنوط 17 بوصة ، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED ، مع نظام ملاحي GPS، ويوجد بعض التجهيزات الأخرى ، ومن أبرزها عجلة قيادة متعددة الوظائف ،وهي قابلة للتعديل ، ويتم ضبط ارتفاعها لتتناسب مع وضع السائق ، وتضمنت خاصية طي المرايات الجانبية كهربائية.
وجاءت سعر نيسان سنترا على النحو التالي :
الفئة الأولي بقيمة بلغت 267.5 ألف
الفئة الثانية بقيمة 285.5 ألف
الفئة الثالثة بقيمة بـ305.4 ألف
والفئة الرابعة بقيمة بـ301.4 ألف