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سيارات

أسعار ومواصفات نيسان سنترا 2021 في السوق المحلي |صور

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:01 ص
نيسان سنترا 2021
نيسان سنترا 2021
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أماني نوار
كشف وكيل نيسان في مصر، أسعار سيارات نيسان سنترا موديل 2021 ، ومن المعروف أن هذه السيارة تنتمي لفئة السيارات السيدان ،وهي مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات.

سعة المحرك 1600 سي سي ، وينتج قوة 118 حصان ،مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن ، ومتصلة بناقل حركة خماسي السرعات ، يبلغ ثبات السيارة حتى 100 كم /ساعة في غضون 10.9 ثانية .

كما يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر ، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم ،وسنجد نيسان سنترا 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة  ومنها الوسائد الهوائية ، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى مجموعة من الكماليات والتجهيزات ، ومنها جنوط 17 بوصة ، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED ، مع نظام ملاحي GPS، ويوجد بعض التجهيزات الأخرى ، ومن أبرزها عجلة قيادة متعددة الوظائف ،وهي قابلة للتعديل ، ويتم ضبط ارتفاعها لتتناسب مع وضع السائق ، وتضمنت خاصية طي المرايات الجانبية كهربائية.

وجاءت سعر نيسان سنترا على النحو التالي :
الفئة الأولي بقيمة بلغت 267.5 ألف
الفئة الثانية  بقيمة 285.5 ألف
 الفئة الثالثة بقيمة  بـ305.4 ألف
 والفئة الرابعة بقيمة بـ301.4 ألف



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نتيجة بحث الصور عن نيسان سنترا


نتيجة بحث الصور عن نيسان سنترا

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