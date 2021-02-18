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سيارات

من أفضل موديلات نيسان.. سعر صني 2015 في سوق المستعمل

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:00 ص
نيسان صني
نيسان صني
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تعتبر سيارة نيسان صني من السيارات التي استطاعت الحفاظ على جودتها ومكانتها في السوق ، ومن أفضل الموديلات التي تلقى رواجا في سوق المستعمل هي نيسان صني 2015  يقدر سعر السيارة في سوق المستعمل بداية من 142 إلى 153 ألف جنيه.

مواصفات نيسان صني 2015

السيارة تتمتع بالاتساع الداخلي ، وتأتي بمحرك هادئ مميز ، وباور ستيرنج ، مع حقيبة خلفية كبيرة مميزة للأمتعة .

أما من ناحية الامان فتتمتع السيارة بالفرامل القوية ، مع عزل الصوت الجيد ، بالإضافة إلى كرسي السائق المرتفع ، حيث يجعل الوضعية مريحة للسائق ، مع تواجد تجهيزات عديدة مثل حساسات الركن ، وتتميز السيارة بارتفاعها عن الأرض ، وسهولة الركوب في السيارة

ربما عيب السيارة أن عزم السيارة ليس قوى ، وهي غير مهمة في الإنطلاق على سرعات كبيرة ، تعتبر السيارة من أهم السيارات المناسبة للمبتدئين في القيادة ، تكييف السيارة مناسب جدا ، استهلاك السيارة للوقود ليس قوي .

السيارة بتتمتع بانسيابية، واتزان على الطريق ،ربما أماكن التخزين في السيارة قليلة مع عدم امكانية طي الكنبة الخلفية.  


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