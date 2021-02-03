ارتفاع جديد في أسعار نيسان صني 2021 في مصر.. صور

بعد زيادة اسعار نيسان قشقاي 2021 nissan qashqai, قررت الشركة رفع اسعار نيسان صني nissan sunny 2021 لفئة السيارات السيدان في السوق المصري ، ونعرض عليكم مواصفاتها

وأسعارها الجديدة بعد الزيادة.







مواصفات نيسان صني nissan sunny 2021

كماليات نيسان صني nissan sunny 2021

تأتي السيارة نيسان صني nissan sunny 2021 بالعديد من الكماليات منها باور ستريتنج و تكييف و طاره متعددة الوظائف و كشافات شبورة وسبويلر خلفي في اعلي فئة منها .







أسعار نيسان صني nissan sunny 2021





تنتمي نيسان صني nissan sunny 2021 لفئة السيارات العائلية السيدان بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن متر و يتوافر منها نوعان من الفتيس، الأول مانيوال و الثاني أوتوماتيكي علي حسب اختيارك.منظومة تشغيل نيسان صني nissan sunny 2021وتعتمد نيسان صني nissan sunny 2021 على منظومة الجر الأمامى التي يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة فى مدة زمنية تستغرق 15.5 ثانية.نيسان صني nissan sunny 2021 أول فئة بيز مانيوال بسعر 180.900 جنيه بدلًا من 179.900 جنيهنيسان صني nissan sunny 2021 ثاني فئة بيز أوتوماتيك بسعر 202.000 جنيه بدلًا من 201.000 جنيهنيسان صني nissan sunny 2021 الفئة الثالثة ميد بسعر 215.500 جنيه بدلًا من 214.500 جنيهنيسان صني nissan sunny 2021 الفئة الرابعة سوبر صالون بسعر 226.500 جنيه بدلًا من 225.500 جنيه.