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سيارات

زيادة ثانية لأسعار نيسان قاشقاي 2021 في مصر.. تعرف عليها

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:01 ص
نيسان قاشقاي 2021
نيسان قاشقاي 2021
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كريم عاطف

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية نيسان مؤخرا، زيادة- للمرة الثانية- في أسعار طراز قشقاي موديل 2021، والتي تأتي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

وطرحت السيارة نيسان قشقاي موديل 2021 فى السوق المحلى المصري بأربع فئات هم الفئة الأولى Visia ، و الفئة الثانية Acenta، اما الفئة الثالثة فتسمى Tekna ، والفئة الرباعة Tekna Midnight

وتستمد السيارة قشقاي موديل 2021  قوتها من محرك رباعى الأسطوانات سعة 1200 سى سى مدعم بشاحن توربينى للهواء، ينتج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من صندوق تروس أوتوماتيكى «إكس – ترونيك» من طراز CVT””.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 12.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتم وضع العديد من وسائل الامان بالسيارة قشقاي موديل 2021 ، من بينها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وأنظمة توزيع الفرامل EB، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وأنظمة مساعدة عند المنحدرات hill assist .

بالضاافة الى جنوط رياضية 17 بوصة، ونظام ضم وتعديل إلكترونى للمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفى معتم، وعجلة القيادة متعددة الوسائط، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وخاصية Apple Car Play أو Android Auto، وراديو وسى دى مع 4 سماعات، ومثبت للسرعة، ومفتاح ذكى.

اما عن اسعار السيارة قشقاي موديل 2021 الجديدة فتاتى كالتالى .

- اوتوماتيك / VISIA 2021 قبل الزيادة 370,000 جنيه بعد الزيادة 371.400

- اوتوماتيك / ACENTA 2021 قبل الزيادة 405,900 جنيه بعد الزيادة 407.400

- اوتوماتيك / TEKNA 2021 قبل الزيادة 430 الف جنيه بعد الزيادة 431.400

- اوتوماتيك / MIDNIGHT 2021 قبل الزيادة 444 الف جنيه بعد الزيادة 445,500

زيادة ثانية لأسعار نيسان قاشقاي 2021 في مصر.. تعرف عليها
زيادة ثانية لأسعار نيسان قاشقاي 2021 في مصر.. تعرف عليها
زيادة ثانية لأسعار نيسان قاشقاي 2021 في مصر.. تعرف عليها
زيادة ثانية لأسعار نيسان قاشقاي 2021 في مصر.. تعرف عليها
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