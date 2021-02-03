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سيارات

إصدار خاص جديد من نيسان لمرور 10 أعوام لإطلاق ليف.. شاهد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:01 ص
نيسان ليف
نيسان ليف
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كريم عاطف

تحتفل شركة نيسان هذه الايام بمرور 10 سنين عن اصدار سيارتها الكهربائية ليف ، وبهذه المناسبة اطلقت الشركة اصدار خاص اطلقت عليه اسم ليف 10 ، وسيتم طرحها للبيع في أوروبًا بدءً من فبراير الجاري .

وستتميز السيارة ليف 10 الكهربائية الخاصة بطلاء مميز بلون أسود لؤلؤي يتم دمجه مع خيار اللون الجديد الرمادي الخزفي ، ومرايات جانبية وخط سقف وغطاء صندوق خلفي .

ويُمكن لعملاء السيارة ليف 10 الكهربائية أيضًا اختيار لون الأسود اللؤلؤي المعدني، كما تحصل جميع طرازات N-Connecta على جنوط مقاس 17 بوصة لجعلها تبدو أكثر ديناميكية.

اما مواصفات السيارة ليف 10 الخاصة ، فياتى المظهر الداخلى للمقصورة مزود بمرآة الرؤية الخلفية الذكية والتي تم إطلاقها حديثًا بشكل قياسي، مع اتصال 4G مدمج لما يصل إلى سبعة أجهزة.

و تقول مديرة التسويق في سيارات الرُكاب الكهربائية والبنية التحتية في نيسان أوروبا هيلين بيري : "منذ إطلاق ليف في 2010، واصلت نيسان تطوير تقنيات السيارات الكهربائية والخدمات والتصميم لضمان تقديمها لمتطلبات وأنماط حياة المالكين".

وأضافت: "اجتذب طرازنا الأيقوني أكثر من 180 ألف عميل في جميع أنحاء أوروبا، ونأمل أن يزداد هذا الرقم بفضل مزايا التصميم المحسنة، وأحدث التقنيات، حيث يُمكن لـ ليف الاستمرار في إثارة حماس أولئك الذين بدأو للتو شراء أول سياراتهم الكهربائية".

وتبدأ أسعار ليف 10 الجديدة من 28,820 جنيه استرليني في المملكة المتحدة، مع خدمة Plug In Car Grant المحلية، كما أعلنت فتح باب الطلب المسبق على السيارة . 

إصدار خاص جديد من نيسان لمرور 10 أعوام لإطلاق ليف.. شاهد
إصدار خاص جديد من نيسان لمرور 10 أعوام لإطلاق ليف.. شاهد
إصدار خاص جديد من نيسان لمرور 10 أعوام لإطلاق ليف.. شاهد
إصدار خاص جديد من نيسان لمرور 10 أعوام لإطلاق ليف.. شاهد
إصدار خاص جديد من نيسان لمرور 10 أعوام لإطلاق ليف.. شاهد
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