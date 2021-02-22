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فن

صورة عمرو دياب تشعل أزمة أغنية شكرا مجددا.. تفاصيل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:46 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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آيه عاطف
أثارت صورة عمرو دياب، الجديدة أزمة أغنية "شكرًا" مجددًا بين جمهوري الهضبة، ورامي صبري، وذلك بسبب ارتداء عمرو، لـ كاب يحمل اسم الأغنية.

وكان رامي صبري، قد قال في منشور له: "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي ياخد أغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي، والموزع أغنية شكرا كده للي سبنا أغنية زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى".

وإنتهى الخلاف باعتراف رامي صبري، إنه ليس له أي حقوق ملكية قانونية للأغنية حيث قال:" إحقاقًا للحق .. وكل واحد ياخد حقه .. أغنية شكرا للفنان عمرو دياب .. انا فعلا كنت شغال فيها لكن الأغنية مش ملكي قانوني يعني مثلا محدش خد مني حقوق أو مقابل مالي أو خدت تنازل رسمي".

بينما رد الملحن عزيز الشافعي قائلًا: "حصل خير والحق أحق أن يتبع ، بشكر الفنان والزميل رامي صبري على مبادرته الجميلة وتوضيح الحقيقة للجمهور الكريم،  وبفخر بنجاحاتنا سوا ، وبالعلامات اللي عملناها، والاعتذار من شيم الكبار ورامي صبري فنان كبير وبتمناله استمرار النجاح و التوفيق وبشكره".
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