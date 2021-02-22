بالمواعيد.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل في يوم وليلة لـ أحمد رزق

قناة ON أمس الأحد، الحلقة الأولى من مسلسل "في يوم وليلة" للفنان أحمد رزق ، ونالت الحلقة إعجاب عدد كبير من المشاهدين، في مؤشر على نجاح العمل. عًرضت





ويعرض المسلسل على شاشة قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء، والإعادة 2 صباحا، كما يعرض على قناة ON دراما في تمام الساعة الـ 10 مساء والإعادة 5 صباحًا.



مسلسل "فى يوم وليلة" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم هم النجم أحمد رزق، داليا مصطفي، أيتن عامر ، صلاح عبد الله ، نضال الشافعي، ولاء الشريف، محمد جمعة ، محمد مهران وغيرهم.





كما يشارك مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.