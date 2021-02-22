بالمواعيد.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل في يوم وليلة لـ أحمد رزق

عًرضت قناة ON أمس الأحد،الحلقة الأولى من مسلسل "في يوم وليلة" للفنان أحمد رزق، ونالت الحلقة إعجاب عدد كبير من المشاهدين، في مؤشر على نجاح العمل.
ويعرض المسلسل على شاشة قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء، والإعادة 2 صباحا، كما يعرض على قناة ON دراما في تمام الساعة الـ 10 مساء والإعادة 5 صباحًا.
مسلسل "فى يوم وليلة" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم هم النجم أحمد رزق، داليا مصطفي، أيتن عامر ، صلاح عبد الله ، نضال الشافعي، ولاء الشريف، محمد جمعة ، محمد مهران وغيرهم.
كما يشارك مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.