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تعليم

التعليم تعلن أكواد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي عبر هذا الرابط

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:30 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أكواد المواد الخاصة بامتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، على نفس رابط الاستمارة الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على الرابط التالي : 


https://moe-register.emis.gov.eg/account/login


ويمكن الدخول على هذا الرابط عن طريق  الإيميل الموحد وكلمة المرور الخاصة بالطالب والتي تم تسليمها له عند تسجيل الاستمارة


وشددت المدارس الثانوية أنه يحب على كل طالب الاحتفاظ باكواد المواد و اسم المستخدم وكلمة المرور للامتحان عن طريق سكرين شوت وطباعتها ، أو كتابتها بخط واضح في ورقة خارجية 


وحذرت المدارس جميع الطلاب،  من انه فى حالة نسيان هذه الاكواد ، لن يتمكن الطالب من أداء الامتحان 


وعلى حانب اخر ناشدت المدارس طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بتنزيل تطبيق "تنويهات" على التابلت ، علمآ بأن هذه التطبيق ليس له علاقة بالامتحانات ولكنه لمعرفة أي أخبار رسمية جديدة من جانب الوزارة للطلاب.



وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على على الشبكة الداخلية للمدرسة و ليس لها علاقة بشريحة التابلت


ويؤدي طلاب المنازل و الدمج امتحانهم ورقيا ، وناشدت المدارس طلاب المنازل سرعة سداد رسوم الامتحان


كما نبهت المدارس على الطلاب  بضرورة الحضور مبكرا اول يوم في الامتحانات للتأكد من اعدادات شبكة المدرسة على التابلت ،  و لمعرفة مكان لجنة الامتحان ، مؤكدة انه مسموح الدخول بكتاب الوزارة سواء كان نسخة أصلية او مصورة ، ولن يسمح بدخول اى كتب خارجية او ملخصات او مذكرات، ولن  يتم السماح لاى طالب بمغادرة اللجنة إلا بعد انتهاء الوقت


وتم التأكيد مذلك على ان إجابات الطالب على التابلت يتم حفظها تلقائيا ، و يتم إرسالها إلى سيرفر الوزارة ، حتى لو لم يقم الطالب بالضغط على إرسال فى نهاية الامتحان.


وتعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي على على الشبكة الداخلية للمدرسة و ليس لها علاقة بشريحة التابلت


ويؤدي طلاب المنازل و الدمج امتحانهم ورقيا ، وناشدت المدارس طلاب المنازل سرعة سداد رسوم الامتحان


كما نبهت المدارس على الطلاب  بضرورة الحضور مبكرا اول يوم في الامتحانات للتأكد من اعدادات شبكة المدرسة على التابلت ،  و لمعرفة مكان لجنة الامتحان ، مؤكدة انه مسموح الدخول بكتاب الوزارة سواء كان نسخة أصلية او مصورة ، ولن يسمح بدخول اى كتب خارجية او ملخصات او مذكرات، ولن  يتم السماح لاى طالب بمغادرة اللجنة إلا بعد انتهاء الوقت


وتم التأكيد مذلك على ان إجابات الطالب على التابلت يتم حفظها تلقائيا ، و يتم إرسالها إلى سيرفر الوزارة ، حتى لو لم يقم الطالب بالضغط على إرسال فى نهاية الامتحان.


وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في الفترة من ٢٧ فبراير حتى ١١ مارس ٢٠٢١.. وتقرر أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقية لباقي الفئات (التي لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المدرسة.


كما ستعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.


وتتمثل تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الصف الأول الثانوي 2021 فيما يلي:


السبت 27 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الأحياء (45 دقيقة)


الإثنين 1 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (75 دقيقة) – الجغرافيا (45 دقيقة)


الأربعاء 3 مارس 2021 : الرياضيات (90 دقيقة) – اللغة الأجنبية الثانية (45 دقيقة)


السبت 6 مارس 2021 : الفلسفة (45 دقيقة) – الفيزياء  (45 دقيقة)


الاثنين 8 مارس 2021 : التاريخ (45 دقيقة) – الكيمياء (45 دقيقة)


أما بالنسبة لـ جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي فيتمثل فيما يلي:


الأحد 28 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (90 دقيقة)


الثلاثاء 2 مارس 2021 : الأحياء (60 دقيقة) – الفلسفة والمنطق (60 دقيقة)


الخميس 4 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الثانية (60 دقيقة) – علم النفس والاجتماع (60 دقيقة)


الأحد 7 مارس 2021 : الفيزياء ( 60 دقيقة ) – التاريخ (60 دقيقة)


الثلاثاء 9 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (90 دقيقة) – الكيمياء (60 دقيقة)


الخميس 11 مارس 2021 : التطبيقات الرياضية (75 دقيقة) – الجغرافيا (60 دقيقة)


وطالب وزير التربية والتعليم، جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بمراعاة الزمن المخصص للإجابة عن كل مادة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.


ونفى وزير التعليم، وجود أي نية أو إمكانية لعقد الامتحانات من المنزل، مشددًا على عقدها إلكترونيا في المدارس داخل لجان مراقبة ومؤمنة.

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