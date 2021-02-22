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تعليم

ننشر مواعيد وجداول امتحانات المراحل التعليمية بالقليوبية.. صور

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:24 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة.


وقالت المديرية، إن امتحانات المرحلة الابتدائية سوف تبدأ يوم الأحد المقبل 28 فبراير على مدار 3 أيام وحتى الثلاثاء 2 من مارس، المقبل وذلك على مستوى المدارس العام والرسمي التجريبي والمكفوفين والصم وضعاف السمع ووالتعليم المجتمعي.  

وتنطلق الامتحانات للصفوف الرابع عام وتجريبي ومكفوفين والثاني والثالث المجتمعي، والرابع والخامس صم. 

ويوم الإثنين الأول من مارس المقبل يؤدي طلاب الصف الخامس عام وتجريبي ومكفوفين والرابع والخامس مجتمعي والسادس والسابع صم الامتحانات، ويوم الثلاثاء 2 مارس المقبل يؤدي الصف السادس عام وتجريبي ومكفوفين ومجتمعي والثامن صم الامتحانات.

وتنطلق امتحانات المرحلة الاعدادية يوم الأربعاء 3 مارس القادم للصف الأول الإعدادى على مستوى المدارس العام والرسمي التجريبي والمكفوفين والصم وضعاف السمع والتعليم المهنى، ويوم الخميس 4 مارس للصف الثانى الاعدادى ويوم الأحد 7 مارس للصف الثالث الإعدادى.

فيما تنطلق امتحانات المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث والخمس سنوات على مستوى المحافظة يوم السبت 27 فبراير وتستمر حتى يوم الخميس 11 مارس المقبل.

من جانبها أعلنت سماح إبراهيم وكيل المديرية رفع حالة الطوارئ لتطهير وتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات، وبدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والدائمة لمدارس القليوبية.

وقالت وكيل المديرية، إن جميع المدارس تعمل على الانتهاء من أعمال الصيانة، وتعقيم جميع الفصول والممرات بين الفصول، تمهيدا لعقد لجان الامتحانات لصفوف النقل، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الوزارة في هذا الشأن.

وشددت وكيل المديرية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظا على سلامة أفراد المنظومة التعليمية والعمل على توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلبة والطالبات لعقد الامتحانات.
ننشر مواعيد وجداول امتحانات المراحل التعليمية بالقليوبية.. صور
ننشر مواعيد وجداول امتحانات المراحل التعليمية بالقليوبية.. صور
ننشر مواعيد وجداول امتحانات المراحل التعليمية بالقليوبية.. صور
ننشر مواعيد وجداول امتحانات المراحل التعليمية بالقليوبية.. صور
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