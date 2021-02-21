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تعليم

تعليم القليوبية تناقش الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:17 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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إبراهيم الهوارى
عقدت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية اجتماعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية على مستوى جميع الإدارات، استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

تناول الاجتماع التشديد على المتابعة الجادة لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر للمدارس ودورات المياه والنظافة العامة، وعمل غرفة عمليات بكل إدارة وسرعة إبلاغنا فور حدوث أي مشكلة حتى نتمكن من سرعة حلها على الفور.

وأكدت ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للطلبة والطالبات داخل اللجان.

كما تم التأكيد على وجود تباعد كافي بين الطلاب داخل اللجان، مع جاهزية المظهر الخارجي للمدارس عن طريق دهان الأسوار ودهان بوابات المدارس ووضع علم مصر وعلم محافظة القليوبية.

من ناحية اخري نظم مركز القياس والتقويم بجامعة بنها فعاليات مؤتمر تطوير آليات القياس والتقويم في عصر التحول الرقمي اون لاين عبر منصة مايكروسوفت تيمز.

أقيم المؤتمر برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتورة عزة أحمد عبدالله، مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة ورئيس المؤتمر.

وشارك فى المؤتمر الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس جامعة بنها الأسبق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سحر أمين مدير مركز القياس والتقويم بإدارة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالي، والدكتور إيهاب سعد  المدير التنفيذى لمشروع نظم القياس والتقويم ومقرر المؤتمر، والدكتور محمود عبد الغفار مدير وحدة إدارة مشروعات التطوير بالجامعة، والدكتورة فاطمة عبدالوهاب مدير التخطيط الإستراتيجى والدكتور هانى أبوالفتوح الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بالإضافة إلى بمشاركة 100 مشارك من أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس الجامعة أن الجامعة تتبنى أهدافًا استراتيجية لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية، ويأتي فى مقدمة هذه الأهداف توظيف المستحدثات التكنولوجية واستخدام آليات حديثة في عمليات القياس والتقويم لتحسين المنظومة التعليمية، والارتقاء بمستوى الخريج وفقا لمعايير الجودة.
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