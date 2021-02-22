نشرة مرور الجيزة.. كثافات بشوارع الهرم وفيصل ومحور صفط اللبن

استعرضت مصادر الحالة المرورية الصباحية اليوم الاثنين، في شوارع وميادين الجيزة.



ويشهد محور صفط اللبن كثافات مرورية مرتفعة في القادم من الطريق الدائري باتجاه مناطق جامعة القاهرة.





كما يشهد شارع فيصل كثافات مرورية مرتفعة في القادم من الهرم باتجاه ميدان الجيزة.





كذلك ترتفع الكثافات المرورية في شارع الهرم في القادم من الطالبية وحتى مناطق نفق الهرم وميدان الجيزة.





ويشهد شارع شارل ديجول بالدقي كثافات مرورية مرتفعة في القادم من مناطق مجلس الدولة وحتى شارع التحرير.





وتستقر الحركة المرورية على كورنيش النيل حيث تستقر حركة السيارات على شارع البحر الأعظم، وشارع النيل السياحي ومناطق الدقي والعجوزة حتى مناطق الكيت كات وامبابة.





وتظهر كثافات مرورية مرتفعة بمناطق القومية العربية بإمبابة، مع بطء في الحركة المرورية بمناطق شارع أحمد عرابي وشارع البطل أحمد عبدالعزيز.





كذلك ظهرت كثافات مرورية متوسطة على محور ٢٦ يوليو في القادم من سفنكس وحتى مناطق الزمالك.