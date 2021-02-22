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أخبار العالم

الأرصاد السعودية تحذر من حالة الطقس في عدة مناطق

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:30 ص
تحذير مهم من الأرصاد
تحذير مهم من الأرصاد السعودية بشأن حالة الطقس في عدة مناطق
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دعاء أبوهشيمة
أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تنبيهًا بشأن حالة الطقس في عدة مناطق من بينها نجران وحائل.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المركز الوطني للأرصاد أن حالة الطقس في نجران تضمن سحبا رعدية، محذرا من تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن حالة الطقس تشمل مدينة نجران، ومحافظتي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

كما أصدرت الأرصاد السعودية، اليوم الاثنين، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، والتي تتضمن أمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية؛ تبدأ الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها.

وفي سياق المتصل، توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية بالممكلة، عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ 24 ساعة المقبلة أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة، وحبات برد من اليوم الإثنين حتى صباح غدا الثلاثاء، على أجزاءٍ من الرياض والشرقية والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان ونجران والجوف؛ تمتد إلى أجزاء من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وتوقع الحصيني: "استمرار الموجة الباردة السائدة على الشمالية والوسطى وأجزاءٍ من الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية رغم أنه متوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف الأربعاء والخميس بواقع ثلاث درجات مئوية، لكن نهاية الأسبوع متوقع موجة برد جافة ومتوسطة القوة وأقوى من الموجة السائدة".
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