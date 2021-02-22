موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة في كأس مصر والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعه الثانية والنصف ظهرا وستذاع عبر قناة اون تايم سبورت

غزل المحلة على مدار تاريخه الكروي لم يحالفه التوفيق في معانقة أقدم البطولات المصرية بطولة كأس مصر بالرغم من حضوره نهائي البطولة العريقة في 6 مناسبات مكتفيا بالوصافة أعوام 75-79- 86 -93-95 وأخيرا 2001





وفى المقابل ظهر سيراميكا بشكل متميز في أولى مواسمه بدوري الأضواء والشهرة وبالطبع يأمل في تقديم مباريات قوية ببطولة الكأس.



