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مرأة

بدون ملينات.. 6 حيل مذهلة للقضاء على مشاكل الهضم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:33 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
أعشاب عديدة من مطبخك، تساعد على علاج الكثير من الأمراض وتمنحك فرصة للهضم أفضل بعيدا عن الملينات ، إليك أبرز هذه الاعشاب التي يجب عليك إدخالها إلى نظامك الغذائى اليومى أو الأطباق التى تقومين بإعدادها.
إليك أبرز تلك الأعشاب وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.. 

- الأوريجانو 

من المحتمل أن الأوريجانو هو المصدر الورقي الوحيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية للنباتيين، كما أنه يحتوي على الكثير من فيتامين K ومضادات الأكسدة .

الزعتر

الزعتر عشب مفيد جدا للهضم ومحاربة الإمساك.، وهي مفيدة بشكل خاص لهضم اللحوم الحمراء، كما أنه يساعد على تحسين حركات الأمعاء وتجنب انتفاخ البطن، الزعتر مليء بفيتامين سي وهو أيضًا مصدر جيد لفيتامين أ.

-الروزمارى

يساعد  على تعزيز الذاكرة والمناعة وهو مصدر غني لمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات ، والتي يُعتقد أنها تساعد في تقوية جهاز المناعة وتحسين الدورة الدموية .

 -الشمر  

تستخدم بشكل شائع كمعطر للفم يؤكل بعد الوجبات، وتساعد  على تسهيل عملية الهضم وقد تحميك من أمراض الجهاز التنفسي .

-البقدونس

البقدونس مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تخفيف مستويات التوتر لديك، و تؤكد الدراسات أن تناول الأطعمة التي تحتوي على مستويات جيدة من مضادات الأكسدة قد يساعد في منع التوتر وانخفاض مستويات القلق.

-أوراق الهندباء

تشتهر الهندباء باحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم والحديد، كما أنها تحتوي على العديد من المعادن النادرة مثل المنجنيز والفوسفور والبوتاسيوم .
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