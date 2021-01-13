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مرأة

تغييرات في نمط حياتك.. علاج الإمساك ومضاعفات إهماله

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:36 م
علاج الامساك ومضاعفات
علاج الامساك ومضاعفات اهمال علاجه
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اسماء محمد
يعد الإمساك شائعًا ويصيب الأشخاص من جميع الأعمار و يمكنك عادةً معالجته في المنزل بإجراء تغييرات بسيطة على نظامك الغذائي ونمط حياتك عند البالغين. 

ووفقا لما ذكره موقع" NHS" يمكنك التحقق مما إذا كان هذا هو الإمساك ولم يكن لديك أي براز على الأقل 3 مرات خلال الأسبوع الماضي وغالبًا ما يكون البراز كبيرًا وجافًا أو صلبًا أو متكتلًا وكنت تعاني من الإجهاد أو الألم عندما يكون لديك براز، وقد تعاني أيضًا من آلام في المعدة وتشعر بالانتفاخ أو الغثيان.

يمكن أن يساعد إجراء تغييرات بسيطة على نظامك الغذائي ونمط حياتك في علاج الإمساك. ومن الآمن تجربة هذه الإجراءات البسيطة أثناء الحمل. قد تلاحظ اختلافًا في غضون أيام قليلة. أحيانًا يستغرق الأمر بضعة أسابيع قبل أن تتحسن الأعراض. قم بإجراء تغييرات على نظامك الغذائي

لجعل البراز أنعم وأسهل في المرور:

- اشرب الكثير من السوائل وتجنب الكحول
- زيادة الألياف في نظامك الغذائي

- أضف بعض نخالة القمح أو الشوفان أو بذر الكتان إلى نظامك الغذائي
- تحسين روتين استخدام المرحاض
-حافظ على وقت ومكان منتظمين وامنح نفسك متسعًا من الوقت لاستخدام المرحاض.

-لا تتأخر إذا شعرت بالحاجة إلى التبرز

لتسهيل التبرز ، حاول إراحة قدميك على كرسي منخفض أثناء الذهاب إلى المرحاض. إذا أمكن ، ارفع ركبتيك فوق وركيك.
فكر في زيادة نشاطك
يمكن أن يساعدك المشي أو الجري يوميًا على التبرز بانتظام.
الشروع في ممارسة الرياضة
الحصول على نشاط مع إعاقة أو حالة طويلة الأمد
تمرن أثناء الحمل
يمكن للصيدلي أن يساعد في علاج الإمساك
تحدث إلى الصيدلي إذا لم تساعد التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة.
يمكنهم اقتراح ملين مناسب، هذه هي الأدوية التي تساعدك على التبرز بشكل أكثر انتظامًا.
تعمل معظم الملينات في غضون 3 أيام يجب استخدامها فقط لفترة قصيرة.

مضاعفات الإمساك طويل الأمد
يمكن أن يؤدي الإمساك طويل الأمد إلى انحشار البراز. هذا هو المكان الذي يتراكم فيه البراز في الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة (المستقيم).
يتمثل العرض الرئيسي في الإسهال بعد نوبة طويلة من الإمساك.
يمكن معالجة انحشار البراز بـ:
• ملينات أقوى يصفها الطبيب العام
تحميلة دواء تضعه في مؤخرتك
• حقنة شرجية صغيرة  حيث يتم تمرير السائل عبر مؤخرتك إلى أمعائك
• أخصائي رعاية صحية يزيل بعض البراز هذا ليس شيئًا يجب عليك فعله بنفسك

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