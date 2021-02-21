غنية بالألياف لمحاربة الإمساك .. 8 أطعمة يجب تناولها باستمرار

الألياف مهمة للغاية، كثيرًا فهي تساعد على الترطيب وقد تعمل أنواع معينة من الألياف أيضًا على تعزيز فقدان الوزن وخفض مستويات السكر في الدم ومحاربة الإمساك





لذا نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع “Health Line” أبرز 8 من الأطعمة الصحية الغنية بالألياف المفيدة لصحة الجسم.





- الفراولة





ومن المثير للاهتمام أنها أيضًا من بين أكثر الفواكه كثافة بالعناصر الغذائية التي يمكنك تناولها، حيث تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين C والمنجنيز ومضادات الأكسدة القوية المختلفة. تعتبر الفراولة خيارًا لذيذًا وصحيًا يمكن تناوله طازجًا،





- الأفوكادو





الأفوكادو فاكهة فريدة من نوعها، وبدلًا من كونها غنية بالكربوهيدرات، فهي محملة بالدهون الصحية، كما أن الأفوكادو غني جدًا بفيتامين ج والبوتاسيوم، والمغنيسيوم وفيتامين هـ وفيتامينات ب المختلفة. كما أن لها فوائد صحية عديدة.









- التفاح





التفاح من بين ألذ الفواكه التي يمكنك تناولها وأكثرها إرضاءً، كما أنها غنية نسبيًا بالألياف.





- الموز





يعتبر الموز مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم،

كما أنها غنية بالألياف.





- جزر





الجزر من الخضار الجذرية اللذيذة والمقرمشة والمغذية للغاية، حيث يحتوي على نسبة عالية من فيتامين K وفيتامين B6 والمغنيسيوم وبيتا كاروتين، وهو مضاد للأكسدة يتحول إلى فيتامين أ في جسمك، استمتعي بالجزر في شوربة الخضار.





- البروكلي





البروكلي هو واحد من أكثر الأطعمة كثافة بالعناصر الغذائية على هذا الكوكب،فإنه غني بفيتامين ج وفيتامين ك وحمض الفوليك وفيتامين ب والبوتاسيوم والحديد والمنجنيز ويحتوي على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية القوية لمكافحة السرطان، كما أن البروكلي مرتفع نسبيًا في البروتين.





- البطاطا الحلوة





البطاطا الحلوة هي درنة شهيرة ممتلئة للغاية ولها نكهة حلوة لذيذة، كمل أنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من بيتا كاروتين وفيتامين ب والمعادن المختلفة.





-- الشوكولاته الداكنة





إن الشوكولاتة الداكنة هي واحدة من أكثر الأطعمة اللذيذة في العالم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية بشكل مدهش وواحد من أكثر الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمغذيات على هذا الكوكب، وفقط تأكد من اختيار الشوكولاته الداكنة التي تحتوي على نسبة 70-95٪ من الكاكاو أو أعلى وتجنب المنتجات المحملة بالسكر المضاف.

محتوى الألياف فيه: 9 جرام لكل 100 جرام.