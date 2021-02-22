الخارجية الإيرانية: الاتفاق مع الوكالة الدولية سيكون في إطار قرار البرلمان

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون في إطار قرار البرلمان الإيراني.





ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإيراني، بعد ساعات، جلسة مغلقة لبحث الاتفاق الذي وقع أمس الأحد، بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط انتقادات للاتفاق.





وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف: "وفقا لقانون البرلمان، سيتوقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 23 فبراير الجاري بشكل كامل".





وأضاف أن "أي عمليات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات ممنوعة وغير قانونية".





كما أشار قاليباف إلى أنه "وفقا للمادة 7 من القانون، فإن أي تعاون مع الوكالة الدولية خارج اتفاقية الضمانات في المستقبل، يتطلب موافقة البرلمان، وأن المادة 9 من القانون تضمن تطبيقه بدقة".



