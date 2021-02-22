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أخبار العالم

الخارجية الإيرانية: الاتفاق مع الوكالة الدولية سيكون في إطار قرار البرلمان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:53 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون في إطار قرار البرلمان الإيراني. 

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإيراني، بعد ساعات، جلسة مغلقة لبحث الاتفاق الذي وقع أمس الأحد، بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط انتقادات للاتفاق.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف: "وفقا لقانون البرلمان، سيتوقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 23 فبراير الجاري بشكل كامل".

وأضاف أن "أي عمليات تفتيش خارج اتفاقية الضمانات ممنوعة وغير قانونية".

كما أشار قاليباف إلى أنه "وفقا للمادة 7 من القانون، فإن أي تعاون مع الوكالة الدولية خارج اتفاقية الضمانات في المستقبل، يتطلب موافقة البرلمان، وأن المادة 9 من القانون تضمن تطبيقه بدقة".

جدير بالذكر أن 226 نائبا في البرلمان الإيراني، كانوا قد وقعوا أمس الأحد، على بيان، أكد ضرورة وقف العمل بالبروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي، في 23 فبراير الجاري. في حين أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية يقضي باستمرار التعاون الإيراني معها.
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