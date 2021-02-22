ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مع مصطفى قمر.. مي سليم تخطف الأنظار بصحبة عدد من الفنانين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:52 ص
مي سليم بصحبه عدد
مي سليم بصحبه عدد من الفنانين
Advertisements
ندى فكري
نشرت مي سليم صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مي سليم في الصورة بصحبة عدد من الفنانين أبرزهم مصطفى قمر وطارق الإبياري مما أثار إعجاب المتابعين.

وكانت قد قالت الفنانة مي سليم، إنها سافرت إلى العاصمة اللبنانية بيروت لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل «لحم غزال» الذي ينافس في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الجاري 2021. 

وأضافت مي سليم، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أنها مستمرة في تصوير مشاهدها بمسلسل «لحم غزال» في بيروت حتى آخر فبراير الجاري، على أن تعود إلى مصر أول مارس المقبل وتستأنف بعدها تصوير المشاهد. 

مسلسل «لحم غزال» تدور أحداثه في قالب اجتماعي، والمسلسل بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

وتعيش مي سليم، في حالة نشاط فني خلال الفترة الحالية، إذ تألقت مؤخرًا في مسلسل «ضربة معلم» مع الفنان محمد رجب، بالإضافة إلى مسلسل «بأثر رجعي»، وتدور أحداثه في قالب تشويقي مثير ويرصد قضايا معاصرة اجتماعية، وتم عرضه علي إحدى المنصات الإلكترونية. 

مع مصطفى قمر.. مي سليم تخطف الأنظار بصحبة عدد من الفنانين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عمرو عبد الجليل يدخل "عش الدبابير" ليحصل على "لحم غزال" في رمضان المقبل

القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان.. السقا وعز وكريم ورمضان وإمام في منافسة شرسة.. وياسمين عبد العزيز وريهام حجاج بـ مواجهة فنية

مي سليم تستكمل تصوير لحم غزال الأسبوع المُقبل

غادة عبد الرازق تصور لحم غزال خارج مصر

تستكمل لحم الغزال.. مى سليم تهنئ الجمهور بعيد الحب.. فيديو

بفستان جريء.. مي سليم تفاجئ متابعيها على إنستجرام

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 22-2-2021

شحنة جديدة من لقاح كورونا تصل مصر اليوم.. الطب الوقائي: تعاقدنا على 100 مليون جرعة

سفير مصر في تنزانيا: «كاف» وافق على طلب سيمبا قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل

علقة ساخنة لـ «حرامي» بعد ربطه في عامود إنارة بالفيوم

وزير التموين: 15 سلعة في معارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل لـ 35%

تحذيرات من ارتداء الكمامة لفترات طويلة لهذا السبب

Advertisements

الذهب ينهار.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين.. والسر

بعد إصابة أحمد مكي بـ كورونا.. صدى البلد يكشف حقيقة توقف تصوير مسلسل الاختيار 2

متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد؟

لماذا أوصى رسول الله بناته بقراءة سورة الواقعة في صلاة الفجر؟.. لـ10 أسباب

مكافاة نهاية الخدمة ومد سن التعاقد لما بعد الـ 60.. 6 مفاجآت فى قانون العمل الجديد

السعودية تبدأ تجنيد النساء في الجيش وتعلن شروط ألتحاقها

شحنة جديدة من لقاح كورونا تصل مصر اليوم.. الطب الوقائي: تعاقدنا على 100 مليون جرعة

استعدوا.. طقس سيئ يضرب البلاد اليوم وهذه حقيقة عاصفة القرش

بعد توقف برنامجها بسبب فرجاني ساسي.. أبرز وقائع مي حلمي المثيرة للجدل

هل يرى الميت أهله المتوفين قبله ؟.. 15 مشهدا من حياة الموتى في القبور لا يعرفها الأحياء

عزيزي المواطن الأخير لا يمكن إعادتك للأرض.. قصة مأساوية لـ رائد فضاء اختفت دولته

أمطار رعدية.. الأرصاد: البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار الجوي بداية من اليوم .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركته صاحبته وحيدا.. قط يبكي بحرقة أمام كاميرا المراقبة | فيديو

صدمة.. رجل يتلقى زجاجة بول مع طعامه بدلا من مشروب غازي| صور

مياه نهر في فلسطين تتحول إلى اللون الأحمر فجأة | فيديو