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فن

صاحبة صوت لؤلؤ: محمد سامي وقف جنبي والمسلسل فرصة مكنتش أحلم بيها

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:08 ص
نور عبد السلام
نور عبد السلام
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ندى فكري
صرحت المطربة نور عبد السلام، صاحبة صوت الفنانة مي عمر، في مسلسل لؤلؤ عن سعادتها بدعم  الجمهور لها، بشأن موهبتها الغنائية في المسلسل.

وكتبت نور عبد السلام، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "من الرائع أننا نكون في بلد عندها قدرة على إنتاج محتوى ترفيهي محترم جدًا، مسلسل لؤلؤ فعلًا يخلينا كلنا فخورين بيه وبإنتاجه وبمخرجنا العزيز محمد سامي، وبطلة العمل الممثلة الجميلة مي عمر، اللي دايمًا مجتهدة وناجحة بأعمال متميزة وأدوار مختلفة".

وتابعت: "مسلسل لؤلؤ بصراحة بينقل الإنتاج الدرامي في مصر لمنطقة تانية خالص وجديدة ومتميزة، أنا كان ليا الشرف إن المخرج الكبير محمد سامي يقف جنبي ويشرفني بأني أغني في المسلسل ، بصراحة أنا عاجزة عن شكر المخرج محمد سامي إنه آمن بيا من أول يوم وآمن بصوتي وموهبتي واعطاني فرصة زي دي".

وأوضحت نور: "طول عمره معروف عنه إنه بيقف جنب المواهب ويساعدهم وكان ليه الشرف إنه يقف جنبي.. مسلسل لؤلؤ فرصة عمري ومكنتش أحلم بيها وسعيدة جدًا إن ربنا كتبها ليا ، ويارب دايمًا أكون عن حسن ظن الناس فيه، وأكون دايمًا بقدم حاجة تضيف لأي عمل حتى لو حاجة صغيرة" .

وانهت حديثها قائلة: "بشكر جدًا كل من وقف وهيقف جنبي عشان أحقق حلمي، وبشكر كل الناس اللي دعمتني الفترة اللي فاتت سواء بشير او مسج او بوست في حقي".

يذكر أن مسلسل لؤلؤ، من بطولة الفنانة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، وسلوى عثمان، هيدي كرم، ونجلاء بدر، والمسلسل قصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام.
صاحبة صوت لؤلؤ: محمد سامي وقف جنبي والمسلسل فرصة مكنتش أحلم بيها
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