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حفل موسيقي لوزارة السياحة اليوم على منصة عالمية.. تفاصيل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:03 ص
حفل موسيقي اليوم
حفل موسيقي اليوم من غير جمهور على منصة عالمية تسمى circle
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فرح علاء الخولي
كشف الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، أن الوزارة تنظم عمل حفل موسيقي اليوم من غير جمهور ويبث على منصة عالمية تسمى "circle" ويشاهد هذه المنصة أكثر من 20 مليون مشاهد كنوع من التسويق وترويج وتشجيع السياحة في مصر.

وتابع مدير عام آثار أسوان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن اليوم يعتبر يوم التحدي وهو اليوم الموافق لتعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني، وذلك رغم انتشار جائحة كورونا إلا أن عدد غير قليل حرص على حضور هذه الظاهرة الفلكية الهندسية الفريدة من نوعها، لافتا الى أنه تم تنظيم الحديث بشكل كبير جدا وعلى أعلى مستوى.

وأردف أنه تم التشديد على كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتوجيهات وزارة السياحة والاثار، موضحا انه كان هناك تخوف من الظروف المناخية السائدة حاليا وتأثيرها على الشمس، معقبا: "الكل كان خايفة الشمس متطلعش لكن طلعت زي عادتها وفي أجواء جميلة جدا".

وأوضح أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني استمرت أكثر من 24 دقيقة بعد شروق الشمس في السادسة و25 دقيقة، وتحركت الى اليمين لتشرق على وجه الإله معبود رع، والى اليسار لتشرق على وجه المعبود رح، ولم تشرق على وجه المعبود بتاح لأنه معبود الظلام والعالم السفلي.

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