حفل موسيقي لوزارة السياحة اليوم على منصة عالمية.. تفاصيل

كشف الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، أن الوزارة تنظم عمل حفل موسيقي اليوم من غير جمهور ويبث على منصة عالمية تسمى "circle" ويشاهد هذه المنصة أكثر من 20 مليون مشاهد كنوع من التسويق وترويج وتشجيع السياحة في مصر.





وتابع مدير عام آثار أسوان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن اليوم يعتبر يوم التحدي وهو اليوم الموافق لتعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني، وذلك رغم انتشار جائحة كورونا إلا أن عدد غير قليل حرص على حضور هذه الظاهرة الفلكية الهندسية الفريدة من نوعها، لافتا الى أنه تم تنظيم الحديث بشكل كبير جدا وعلى أعلى مستوى.



