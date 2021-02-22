سامي الجابري: العراق تمر بظروف تشويه وتدمير لحضارتها.. فيديو

قال الإعلامي ، سامي الجابرى ، إنه من الممكن أن تمر العراق بظروف تشويه وتدمير لحضارتها بسبب المجاميع الارهابية التى دخلت فى الاوقات الفائتة .
وأضاف عبد الكريم الانسى ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنه العراق سينهض من جديد من خلال المؤسسات الموجودة داخل العراق .
وأشار سامي الجابرى ، إلى أن المؤسسات العراقية تعمل اليوم على ديمومة الصراع من أجل اتخاذ القرار بيدها ، لأن هذا العمق الحضاري يوازيه فكر يحاول أن يدمر هذا العمق وهذه الحضارة .
وتابع سامي الجابرى ، أن المواقف والوعي فى القضية العربية والانسانية أن لا يكون مستسلم فى قراراته المستقبلية ، منوهًا إلى أننا نمر بظروف صعبة ومن الممكن أن نقع تحت التدخلات أو يتسيد فى فترة من الفترات بعض عناوين الجهات السياسية التي من الممكن أن تفسد فى المؤسسات .