سامي الجابري: العراق تمر بظروف تشويه وتدمير لحضارتها.. فيديو

قال الإعلامي ، سامي الجابرى ، إنه من الممكن أن تمر العراق بظروف تشويه وتدمير لحضارتها بسبب المجاميع الارهابية التى دخلت فى الاوقات الفائتة .





وأضاف عبد الكريم الانسى ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنه العراق سينهض من جديد من خلال المؤسسات الموجودة داخل العراق .





وأشار سامي الجابرى ، إلى أن المؤسسات العراقية تعمل اليوم على ديمومة الصراع من أجل اتخاذ القرار بيدها ، لأن هذا العمق الحضاري يوازيه فكر يحاول أن يدمر هذا العمق وهذه الحضارة .



