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توك شو

سامي الجابري: العراق تمر بظروف تشويه وتدمير لحضارتها.. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:09 م
سامي الجابرى
سامي الجابرى
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ريهام فيكتور
قال الإعلامي ، سامي الجابرى ، إنه من الممكن أن تمر العراق بظروف تشويه وتدمير لحضارتها بسبب المجاميع الارهابية التى دخلت فى الاوقات الفائتة .

وأضاف عبد الكريم الانسى ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنه العراق سينهض من جديد من خلال المؤسسات الموجودة  داخل العراق  .

وأشار سامي الجابرى ، إلى أن المؤسسات العراقية تعمل اليوم على ديمومة الصراع من أجل اتخاذ القرار بيدها ، لأن هذا العمق الحضاري يوازيه فكر يحاول أن يدمر هذا العمق وهذه الحضارة .

وتابع سامي الجابرى ، أن المواقف والوعي فى القضية العربية والانسانية أن لا يكون مستسلم فى قراراته  المستقبلية ، منوهًا إلى أننا نمر بظروف صعبة  ومن الممكن أن نقع تحت التدخلات أو يتسيد فى فترة من الفترات  بعض عناوين الجهات السياسية التي من الممكن أن تفسد فى المؤسسات .  
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