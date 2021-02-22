لرفع كفاءة الأداء.. استمرار أعمال التدريب المكثف للفرق الطبية بمستشفيات الشرقية

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمواصلة التدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء العاملين بالقطاع الصحي، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في هذا الإطار قامت فرق التدريب، ومكافحة العدوي، والجودة، والسلامة والصحة المهنية، بمستشفيات "الزقازيق العام، الصدر بالزقازيق، ههيا، الحسينية، مشتول السوق، الصالحية الجديدة، أبو حماد، القنايات، ديرب نجم، مشتول السوق المركزي"، بإشراف مديري المستشفيات، بتدريب الفرق الطبية، علي كيفية الإنعاش القلبي الرئوي، وإستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، وأنواعه، وكيفية تفريغ الشحنة الكهربائية، والتعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، وطرق الرعاية التمريضية للمرضي علي جهاز التنفس الصناعي، وكيفية التعامل الصحيح مع النتائج الحرجة"panic values"، والإنذارات الحرجة للأجهزة الحيوية "أجهزة المونيتور، والتنفس الصناعي، والدياثيرمي، السرنج بامب"، وطرق التسليم والتسلم ونفل الدم ومقياس درجة الوعي بقسم الجراحة.





إلى جانب كيفية التشفيط، وكيفية قراءة غازات الدم الشرياني ABG، وأسس وسياسات مكافحة العدوي بالأقسام الطبية، لمنع إنتشار الأمراض المعدية، والحفاظ علي الفريق الطبي والمرضي من العدوى الفيروسية، والإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها للتصدي للعدوي ضد فيروس كورونا المستجد، وتطبيق القواعد الصحيحة في إرتداء وخلع الواقيات الشخصية، وكيفية تطهير وتعقيم الحضانات، وكيفية التعامل مع مريض الطواريء، والمواقف الطارئة، وطرق تطبيق معايير الجودة بالأقسام الطبية، ومعايير NSR.

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وأشار "مسعود" إلى أنه تم التوعية بسلامة المريض، والتوعية بسلامة الدواء، والإختصارات الممنوعة، وتمييز الأخطاء عند التعامل مع الأدوية عالية الخطورة وعالية التركيز، وطرق منع الأخطاء عند التعامل مع الأدوية المتشابهة، وكيفية منع إنفكاك القساطر والأنابيب، وتدريب فريق الإستجابة السريع RRT، وكيفية نقل الدم، والتعامل الآمن مع الانسكابات الدموية، وغسل الأيدي بالطرق الصحيحة، وتوضيح التشريعات المصرية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، وكيفية تطبيق معايير أمن وسلامة المريض، وطرق إستخدام طفايات الحريق وأنواعها، ومهارات الإتصال، وطرق فصل النفايات، من أجل الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين، والفريق الطبي بالمستشفيات.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين علي التدريب والمشاركين علي الجهود المبذولة للإرتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة.