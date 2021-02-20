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محافظات

تنفيذ 13 مشروعا في قطاع الكهرباء بتكلفة 2 مليار جنية بالشرقية

السبت 20/فبراير/2021 - 03:34 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

إستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وذلك لبحث ومناقشة سبل الإرتقاء بمنظومة الكهرباء بنطاق المحافظة والعمل على تحسين واستقرار التيار الكهربي.

 

أطلع المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء محافظ الشرقية على خطة عمل قطاع الكهرباء وحجم المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.

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وأشار إلي أنه جاري تنفيذ  13 مشروع ما بين إقامة موزعات كهرباء جهد متوسط وإنشاء محطات محولات كهرباء جديدة بمختلف بقري ومراكز ومدن المحافظة بتكلفة تصل إلي 2 مليار جنيه، وذلك في اطار تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير إحتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي.

 

ومن جانبة فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بالتعاون مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية قامت بوضع خطة عمل لتحسين التيار الكهربي بكل مراكز ومدن المحافظة، وتدعيم المحافظة بمحولات كهربية جديدة ولوحات توزيع لتساهم في تخفيف الأحمال وتحسين الخدمة والعمل على استقرار التيار الكهربي، مشيدا بمعدلات الأداء ونسب التنفيذ في مشروعات الكهرباء الجاري تنفيذها ومراعاتها للمواصفات الفنية والهندسية في التنفيذ.

 

حضر الاجتماع المهندس عصام الحسيني رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية والأستاذ فتوح أبو عامر رئيس قطاعات الشؤون المالية والتجارية لقطاعات كهرباء الشرقية والمهندس على خلاف عضو مجلس ادارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

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