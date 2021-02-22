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فن

شاهد.. محمد عز في أحدث ظهور له من أحد مواقع التصوير

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:33 ص
محمد عز
محمد عز
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ندى فكري
نشر الفنان محمد عز صورة جديدة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد عز في الصورة من احد مواقع التصوير و علق قائلا :" on set " مما نالت إعجاب متابعيه. 

وكان قد كشف الفنان محمد عز، كواليس مشاركته في مسلسل "ضربة معلم"، ووقوفه أمام الفنان رياض الخولي في مسلسل ضربة معلم.

وأضاف محمد عز في حواره في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "تركيبة مسلسل ضربة معلم الناجحة السبب فيها مخرج العمل الدرامي".

وتابع محمد عز: "ربنا رزقني بمسلسل به كم هائل من التمثيل  ولو انا مش بعرف امثل همثل قدام الفنان الكبير رياض الخولي".

ومن جانبها قالت الفنانة رانيا فريد شوقي: "قمت بتجهيز الشخصية مع مخرج المسلسل ومصممة أزياء المسلسل للتوصل إلى الشكل النهائي للشخصية".

وأكملت رانيا فريد شوقي: "شخصية "تباهي" معلمة في السوق ولم تكن صاحبة قهوة او تاجرة مخدرات وبها حياء المرأة ولكنها شخصية قوية".

 ومن جانبه قال إسماعيل فاروق مخرج مسلسل ضربة معلم: "كنا  نرغب في  دخول البيوت بمسلسل اجتماعي جيد  وإرسال مجموعة من الرسائل الاجتماعية الهامة وعلى رأسها بر الأم".
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