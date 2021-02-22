ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد: أمطار غزيرة على 7 مناطق بالجمهورية اليوم مصحوبة برياح

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:01 ص
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
تشهد الأحوال الجوية، اليوم الاثنين، وغدا الثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار في الطقس حيث تكون هناك أمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك نشاطا للرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء.

وتكون توزيعة سقوط الأمطار على البلاد، خلال هذه الفترة، كالتالي:

اليوم الإثنين

- أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية، على مناطق ( الاسكندرية - مطروح - السلوم ) تكون مصحوبة بالبرد على بعض المناطق.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على ( رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد ) 
- نشاط للرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

يوم الثلاثاء

- أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
- أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء على فترات متقطعة.
- نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، الاثنين، معتدل على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من الوجه البحري والرياح معتدلة.

ويكون الطقس مائلا للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه أمطار متوسطة على عدة مناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا هناك.

ويبقي الطقس مائلا للدفء على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتنعدم فرص سقوط الأمطار هناك.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم، علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 8، السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 10، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 13، شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 7، جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغري 9.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استمرار انخفاض الحرارة.. خريطة الأمطار على 13 منطقة بالجمهورية غدًا

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا وأمطار متوسطة على عدة مناطق

الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد.. عواصف ترابية وأمطار لمدة 4 أيام

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصاحبه أمطار وعواصف ترابية.. والقاهرة تسجل 9

الأرصاد: ارتفاع طفيف في الحرارة وطقس الغد مائل للبرودة على كافة الأنحاء

انخفاض الحرارة 6 درجات.. الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر من الأربعاء يصاحبه أمطار ورياح

ترشيحاتنا

السعودية تبدأ تجنيد النساء في الجيش وتعلن شروط ألتحاقها

لسه في عمره بقية.. فشل خطة الزوجة والعشيق لقتل الزوج تكشف علاقة محرمة عمرها سنة

صاحبة صوت لؤلؤ: محمد سامي وقف جنبي والمسلسل فرصة مكنتش أحلم بيها

مياه نهر في فلسطين تتحول إلى اللون الأحمر فجأة | فيديو

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي والقنوات الناقلة

بعد فوضى طرابلس.. أرتال عسكرية تتوجه من مصراتة إلى العاصمة الليبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور

فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور

بتكلفة باهظة.. تعرف على سعر فستان ديانا حداد في أحدث جلسة تصوير