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رياضة

شوبير: محمد صلاح يسعى للمشاركة في أولمبياد طوكيو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:05 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الأول من المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو. 

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية عبر أثير "اون تايم سبورت"، أن محمد صلاح سيسعى للمشاركة مع المنتخب الأوليمبي وليس العكس خاصة في ظل تدهور نتائج فريق ليفربول. 

وأضاف أن ليفربول من الصعب أن يشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا في ظل نتائجه السيئة واحتلاله المركز السادس في الدوري الإنجليزي. 

وتابع أن محمد صلاح سيسعى للمشاركة في الأولمبياد مع المنتخب الأوليمبي من أجل تحقيق إنجاز جديد. 
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