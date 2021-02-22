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توك شو

البرلمان العربي يكشف عن مهام خارجية قام بها في دولتين.. لهذا السبب

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:14 ص
رئيس البرلمان العربي،
رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي
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فرح علاء الخولي
أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، على دعم مصر الكامل للبرلمان العربي، موجها كل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه تم عمل أول مهمة خارجية للبرلمان العربي من خلال زيارتهم لجمهورية جيبوتي لمساندتها على كافة المستويات.

وأضاف العسومي ، خلال كلمته في البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أن البرلمان العربي أجرى أيضا زيارة إلي جينيف، لعمل شراكة مؤسسية بين الجانبين، وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأعلن عن إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان اليوم لرصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، والالتزام ببنود المعاهدات والاتفاقات العالمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق ، شدد رئيس البرلمان العربي ، على رفض الدول العربية لما تضمنته البيانات العالمية الأخيرة التي خرجت من بعض المنظمات.

وتابع رئيس البرلمان العربي، خلال كلمته في البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أن الدول العربية ترفض التدخل في شئونها وخاصة من البحرين والجزائر ومصر، وانه يجب تقييم منظومة حقوق الانسان في الدول العربية، لان واحدة من مهام البرلمان العربي للدفاع عنها.

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