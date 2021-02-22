نائب يتقدم بطلب إحاطة حول انتشار القمامة فى الدائرة التاسعة بالجيزة

تقدم النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة ووزير التنمية المحلية، بشأن انتشار القمامة فى الدائرة التاسعة بالجيزة (الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية)، وما تم من خطوات على أرض الواقع بشأن تنفيذ رؤية وبرنامج الحكومة بشأن حل هذه الأزمة.





وقال القطامى فى بيان صحفى له، إن مشكلة القمامة من المشاكل التي تؤرق المواطنين، مشددا على ضرورة وجود حلول واقعية

والتحرك بأقصى سرعة لحل المشكلة المتفاقمة في الدائرة التاسعة بالجيزة والعديد من المناطق على صعيد الجمهورية، وهذا لما تمثله من خطر على الصحة العامة للمواطنين، نتيجة ما ينتج عنها من روائح كريهة وأمراض مزمنة وينبغي أن تكون أولى المشكلات على أجندة وزارة البيئة، على أن يكون هناك تضافر للجهود بين البيئة والتنمية المحلية فى هذا الصدد.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الشوارع التى تملؤها القمامة والطرق السريعة، كما أن هناك من يقوم بحرق القمامة مما ينتج عنه تلوث كبير يؤثر على صحة المواطنين ويعطل مسيرة التنمية ويؤثر على السياحة، وأمام هذا الأمر لابد أن يكون هناك خطوات جادة على أرض الواقع للقضاء على الأزمة من جذورها على ان يتم مشاركة المجتمع المدنى فى هذا الدور، إلى جانب تغيير ثقافة المواطن حتى يكون شريك فى القضاء على هذه الأزمة، لكن وزارة البيئة هى صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة فى هذه الأزمة بالتعاون مع المحليات.