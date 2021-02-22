السلطان قابوس.. سلطان الإنسانية كتاب جديد لـ عادل عبدالله حميد

أصدر الكاتب الإمارتي عادل عبدالله حميد عضو اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات كتابًا عن السلطان الراحل قابوس بن سعيد بعنوان " السلطان قابوس ...سلطان الإنسانية ".
ويشير الكاتب إلى أن المتتبع لسيرة السلطان قابوس بن سعيد يَلْمَحُ جليًّا المحطات الهامة التي وصل إليها ، والمناصب العليا التي تبوأها ، والدرجة الرفيعة التي استحقها ؛ مما حدا بالكاتب إلى تتبع هذه الشخصية العظيمة تتبعًا موضوعيًا ؛ لإلقاء الضوء على أهم مقوماتها التي تمثل : القدوة الطيبة والحسنة للعالم بشكل عام ولشعب سلطنة عُمان وللأجيال المتعاقبة المتجددة بشكل خاص ...
وقد اعتمد الكاتب في هذا الكتاب على الوقوف على أهم المحطات والإنجازات والطموحات التي حرص على إبرازها ، والتي تعكس أولًا وأخيرًا انشغالاته الحقيقية بتقدم بلده ومواطنيها ، وسعيه وحرصه وغِيرته على وطنه وحكومته ؛ لكي تبقى دائمًا في مصافِّ الدول المتقدمة ، ولتواكب جميع التطورات في مناحي الحياة ، كما كان لسهره الدائم سجلٌ حافل ؛ لتكون سلطنة عُمان واحة للأمن والأمان للمواطن والمقيم والزائر .
كما لم ينس الكاتبُ الإماراتيُّ الإشارة إلى العلاقة الأخوية المتميزة بين قائدي البلدين الشقيقين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشيخ زايد بن سلطان والسلطان قابوس بن سعيد (طيّب الله ثراهما) والشيخ خليفة بن زايد حفظه الله ورعاه .