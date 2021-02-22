السلطان قابوس.. سلطان الإنسانية كتاب جديد لـ عادل عبدالله حميد

ويشير الكاتب إلى أن المتتبع لسيرة السلطان قابوس بن سعيد يَلْمَحُ جليًّا المحطات الهامة التي وصل إليها ، والمناصب العليا التي تبوأها ، والدرجة الرفيعة التي استحقها ؛ مما حدا بالكاتب إلى تتبع هذه الشخصية العظيمة تتبعًا موضوعيًا ؛ لإلقاء الضوء على أهم مقوماتها التي تمثل : القدوة الطيبة والحسنة للعالم بشكل عام ولشعب سلطنة عُمان وللأجيال المتعاقبة المتجددة بشكل خاص ...

ويشير الكاتب إلى أن المتتبع لسيرة السلطان قابوس بن سعيد يَلْمَحُ جليًّا المحطات الهامة التي وصل إليها ، والمناصب العليا التي تبوأها ، والدرجة الرفيعة التي استحقها ؛ مما حدا بالكاتب إلى تتبع هذه الشخصية العظيمة تتبعًا موضوعيًا ؛ لإلقاء الضوء على أهم مقوماتها التي تمثل : القدوة الطيبة والحسنة للعالم بشكل عام ولشعب سلطنة عُمان وللأجيال المتعاقبة المتجددة بشكل خاص ...