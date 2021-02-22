نائب المحلة: حصلنا من الحكومة على 20 مليون جنيه لتطوير سكة قطور وتأمين المواطنين

أعلن النائب البرلماني محمود عبد السميع الشامي انه تمكن من الحصول علي تخصيص 20 مليون جنيه من مجلس الوزراء ووزارة التخطيط بتطوير مدخل نفق سكة قطور وتدشين بوابه حضارية ورصف وإنارة كافة الطرق الجانبيه والمؤدية للطريق الدائري "المحلة _ المنصورة" للتأمين المواطنين ضد أخطار الحوادث بسبب تكرار غرق النفق بشكل متكرر بسبب موجه أمطار الشتاء .





واشار "الشامي" في بيان، الاثنين، إلى أنه عرض علي الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، خلال جوله ميدانيه لتفقد موقع نفق سكة قطور ميدانيا لوضع حلول عاجل للأزمات المتكرره ورفع كفاءه الخدمات المقدمة للمواطنين .





وتابع "الشامي" نقله أزمات وشكاوي سكان منطقة قطور من تحول طريق سكة قطور الي مجمع للانتشار القمامة ومأوي للحيوانات الضالة فضلا عن تحوله لموقع لجراج سيارات النقل الثقيل وطمس معالم منطقه الصناعية به .





كما طالب "الشامي" محافظ الغربية بأهمية سكة قطور وتدشين بوابه حضارية يليق بأسر وعائلات المدينة لتعود لمكانتها صرحا صناعيا وواجهة حضارية للصناعات الغزل والنسيج .





كما عبر عن مأساة ومشكلات أهالي منطقة "محيي سعد " والمعروفة شعبيا باسم الوزارية والذين يعانون من تعطل إنشاء مشروعات محطة مياه الصرف الصحي واحتياج سكانها إلي تحسين خدمات الرصف والإنارة ورفع كفاءة مستوي الحياه المعيشية والرفاهية بشكل مقبول.



