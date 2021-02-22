ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب المحلة: حصلنا من الحكومة على 20 مليون جنيه لتطوير سكة قطور وتأمين المواطنين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:40 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
أعلن النائب البرلماني محمود عبد السميع الشامي انه تمكن من الحصول علي تخصيص 20 مليون جنيه من مجلس الوزراء ووزارة التخطيط  بتطوير مدخل نفق سكة قطور وتدشين بوابه حضارية ورصف وإنارة كافة الطرق الجانبيه والمؤدية للطريق الدائري "المحلة _ المنصورة" للتأمين المواطنين ضد أخطار الحوادث بسبب تكرار غرق النفق بشكل متكرر بسبب موجه أمطار الشتاء .

واشار "الشامي" في بيان، الاثنين، إلى أنه عرض علي الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، خلال جوله ميدانيه لتفقد موقع نفق سكة قطور ميدانيا لوضع حلول عاجل للأزمات المتكرره ورفع كفاءه الخدمات المقدمة للمواطنين .

وتابع "الشامي" نقله أزمات وشكاوي سكان منطقة قطور من تحول طريق سكة قطور الي مجمع للانتشار القمامة ومأوي للحيوانات الضالة  فضلا عن تحوله لموقع لجراج سيارات النقل الثقيل وطمس معالم منطقه الصناعية به .

كما طالب "الشامي" محافظ الغربية بأهمية سكة قطور وتدشين بوابه حضارية يليق بأسر وعائلات المدينة لتعود لمكانتها صرحا صناعيا وواجهة حضارية للصناعات الغزل والنسيج .

كما عبر عن مأساة ومشكلات أهالي منطقة "محيي سعد " والمعروفة شعبيا باسم الوزارية والذين يعانون من تعطل إنشاء مشروعات محطة مياه الصرف الصحي واحتياج سكانها إلي تحسين خدمات الرصف والإنارة ورفع كفاءة مستوي الحياه المعيشية والرفاهية بشكل مقبول.

واشتكى النائب البرلماني من تدني وسوء حملات النظافة بسبب تراكم تلال القمامة بعدد كبير من المناطق السكنية بنطاق حي أول وحي ثان المحلة مطالبا مسئولي القيادات التنفيذية والتحرك الأمثل لخدمة أهل مدينة المحلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ثعبان بشوارع المحلة .. وتحرك فوري من المحافظ | شاهد

طوله مترين.. ثعبان يثير الرعب في شوارع الغربية.. تفاصيل

محافظ الغربية يتفقد الرصف بالمحلة ويغلق مركزين للدروس الخصوصية

رفع 28 طناً.. استمرار حملات النظافة وجمع القمامة في الغربية.. شاهد

استجابة لـ صدى البلد.. رفع القمامة من منطقة دوران محب فى المحلة الكبرى.. صور

نائب محافظ الغربية: تطوير ورفع كفاءة 9 مراكز تكنولوجية

ترشيحاتنا

قرار جديد من القومي للاتصالات يحتاجه الملايين من عملاء المحمول

كم عدد أيام صيام شهر رجب؟.. صوم هذا اليوم يبعدك عن نار جهنم مسيرة 70 سنة

في عيد ميلاده.. قصة عشق خالد زكي لـ ميرفت أمين وضرب عفاف شعيب له

مصير بيراميدز .. الكاف يعلن تصنيف مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية

الصحف السعودية اليوم.. صحة المملكة: نمر بمرحلة حساسة بسبب كورونا.. والأردن يعلن الدخول في وضع حرج.. واصابات العالم تقترب من 112 مليونا.. ومحاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق تربك ليبيا

أمطار رعدية.. الأرصاد: البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار الجوي بداية من اليوم .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور

فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور