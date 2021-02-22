العراق.. تحذيرات شعبية من خطط تركيا لاحتلال سنجار





أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين، بأن الوجود العسكري التركي في شمالي العراق بات مصدر قلق للعراقيين، الذين باتوا يعتبرون العمليات العسكرية هناك مجرد غطاء للأطماع التوسعية التركية لاحتلال سنجار.





وخرجت الأسبوع الماضي تظاهرة في العاصمة العراقية بغداد، واتجهت صوب مقر السفارة التركية، احتجاجا على التوغل العسكري الأخير في بلادهم، ورفضا لانتهاكات أنقرة المستمرة للسيادة العراقية.





وذكرت "سكاي نيوز" أن متظاهرين أكدوا أن تحركهم هذا جاء رسالة إلى السياسيين بضرورة التحرك لوقف الاعتداءات التركية شبه المتواصلة على سيادة العراق.





وكانت تركيا أطلقت قبل أيام عملية عسكرية في شمالي العراق "مخلب النسر 2"، لكن الروايات تضاربت بشأن نتائج هذه الرواية.



