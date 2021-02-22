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أخبار البلد

هل يقتصر مشروع تطوير القرى على رصف الشوارع.. الحكومة ترد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:45 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول اقتصار المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رصف شوارع القرى ببلاط "الإنترلوك".

وقال المركز انه لا صحة لما يتردد حول اقتصار المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رصف شوارع القرى ببلاط "الإنترلوك" ، لافتا ان تطوير القرى يشمل طرق ومنازل و صرف صحي و توصيل مياه وغيرها.

وكان قد صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه استجابة لرغبة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومطالبتهم بفتح باب التبرع؛ للمساهمة في المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، فقد تم فتح حساب يحمل رقم (4001048009)، باسم صندوق "تحيا مصر" –  تطوير 1500 قرية؛ لتلقي كافة التبرعات الموجهة لهذا المشروع القومي الكبير.   
     يأتي ذلك في إطار الحرص على أهمية مشاركة كل قوى المجتمع في مبادرة "حياة كريمة "، التي تستهدف تغيير وجه مصر، وتحقيق مستوى معيشي أفضل لأهالينا في القرى.
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