ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

فى قضية نصب.. مدير أعمال هيفاء وهبي السابق يصل محكمة الجنح للحكم عليه

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:28 م
محمد وزيري مدير أعمال
محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي


وصل منذ قليل، محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، لمقر محكمة جنح الشيخ زايد للحكم عليه في اتهامه بالنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الملحن محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بتهمة النصب، بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، وتم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى حررت محضرًا عن طريق محاميها مطلع مايو الماضى، حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبدالرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم .. محاكمة محمد وزيري بتهمة النصب على هيفاء وهبي

22 فبراير.. الحكم على محمد وزيري بتهمة النصب على هيفاء وهبي

مصير مدير أعمال هيفاء وهبي حال ثبوت إدانته بـ النصب في 63 مليون جنيه.. اعرف العقوبة

من الارتباط لساحات المحاكم.. 5 قصص حب شهيرة بالوسط الفني انتهت بـ قضايا| أبرزها طحال سمية

اليوم.. الحكم على مدير أعمال هيفاء وهبي السابق بتهمة النصب عليها

ترشيحاتنا

بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي بشأن وليد سليمان

انهيار الإسماعيلى عرض مستمر فى الدوري .. والإقالة تلاحق يوفيتش

صدمة.. رجل يتلقى زجاجة بول مع طعامه بدلا من مشروب غازي| صور

السعودية تبدأ تجنيد النساء في الجيش وتعلن شروط ألتحاقها

بعد فوضى طرابلس.. أرتال عسكرية تتوجه من مصراتة إلى العاصمة الليبية

موكبه 70 سيارة وتم توقيف 7 من حراسه..هل تنقلب محاولة الاغتيال على باشأغا رغم الدعم الأمريكي ؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات| صور

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور