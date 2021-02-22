فى قضية نصب.. مدير أعمال هيفاء وهبي السابق يصل محكمة الجنح للحكم عليه









وصل منذ قليل، محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، لمقر محكمة جنح الشيخ زايد للحكم عليه في اتهامه بالنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه.





كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الملحن محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بتهمة النصب، بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، وتم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.



