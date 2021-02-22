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أخبار العالم

العراق.. مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في "ذي قار"..فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:31 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
اندلعت منذ قليل، مواجهات دامية بين عشرات المتظاهرين وقوات الشرطة المحلية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، في احتجاجات تطالب بإقالة المحافظ ناظم الوائلي بعد اتهامه بالفساد المالي والإداري.

وأفادت وسائل إعلام محلية ونشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن بعض المتظاهرين هاجموا مبنى المحافظة بالحجارة، فيما انسحب آخرون احتجاجا على هذا التصرف.

وأظهرت لقطات مصورة، تجمع المتظاهرين، قرب مبنى المحافظة، وإضرام النيران في إطارات السيارات، وقطع بعض الطرق حول مبنى المحافظة.

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