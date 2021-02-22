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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقتل الصحفية ميادة أشرف لـ 8 مارس

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:38 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
استأنفت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة متهم صادر ضده حكم بالمؤبد غيابيا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "مقتل الصحفية ميادة أشرف".

وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهم حمزة السيد محمود، وقرر أنه لم يحضر معه محاميه.

وقررت المحكمة ندب محامي للدفاع عن المتهم، وتأجيل الجلسة لـ 8 مارس.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار رأفت زكي وعضوية المستشارين طارق محمود وحسام الدين فتحي أمين وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.

يذكر أن محكمة الجنايات قضت بأحكام ما بين السجن المؤبد والبراءة للمتهمين في 11 فبراير من عام 2018.

وأظهرت التحقيقات، تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" فى تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكرى للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى فى البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

واعترف 25 متهما- فى تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.
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