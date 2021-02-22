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برلمان

"طاقة البرلمان": نرحب بالتعاون المصري السوداني في مجالات البترول والكهرباء والتدريب

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:54 م
النائب حسام الدين
النائب حسام الدين صالح عوض الله ،رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان
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فريدة محمد
ثمّنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب التعاون المصري السوداني في مجالات الطاقة والبترول والربط الكهربائي، مؤكدة أهمية هذه الملفات ليس مع الجانب السوداني فقط ولكن مع مختلف الدول الافريقية.

وقال النائب حسام الدين صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان في تصريحات أدلى بها اليوم للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة تتفق تمامًا مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعطاء أولوية قصوى للتعاون المصري السوداني في مختلف المجالات وفى مجالات الطاقة والبترول والكهرباء بصفة خاصة، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق المشترك بين القاهرة والخرطوم سوف يمتد تلقائيًا لجميع دول القارة السمراء خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع رؤية شاملة وحقيقية للتعاون مع جميع الدول الإفريقية في مجالات تشييد مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الربط الكهربائي بين مصر وافريقيا، إضافة الى شبكة الطرق والنقل عبر السكك الحديدية ونهر النيل.

وقال النائب حسام الدين صالح عوض الله أن مصر قادرة على تحقيق النجاح في التعاون مع جميع الدول الإفريقية في مجالات الطاقة والبترول والغاز والكهرباء خاصة بعد أن أصبحت القاهرة مؤهلة لتكون واحدة من أهم المراكز الإقليمية العالمية في الطاقة والغاز والكهرباء بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها خاصة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والاتجاه نحو التصدير، وأيضًا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء ووجود فائض لديها للتصدير إضافة إلى أن مصر مع حلول عام 2023 أي خلال أقل من عامين سوف تحقق الاكتفاء الذاتي من جميع المنتجات البترولية ولأول مرة في تاريخها.

وأكد أن الدول الافريقية سوف تستفيد من الخبرات والكوادر المصرية خاصة من الشباب المصري الواعد داخل قطاعات الطاقة والبترول والغاز والكهرباء والتعدين.

وكان السفير حسام عيسى، سفير مصر في الخرطوم، التقى بالمهندس "جادين على عبيد" وزير الطاقة والنفط السوداني، حيث تم استعراض مجالات التعاون بين البلدين في قطاعي الطاقة والبترول، وآفاق التعاون المتاحة في عدد من المجالات ذات الأولوية، ومن بينها البتروكيماويات وتدريب الكوادر السودانية على الخبرات الفنية والإدارية كما تناول اللقاء تطورات مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان كأحد المشروعات الاستراتيجية الهامة بين الدولتين والتي يوليها الجانبان اهتمامًا خاصًا.
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