رفع 32 ألف طن قمامة ومخلفات في حملات بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور وحدة التدخل السريع بديوان عام محافظة الشرقية فى رفع (32000) طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمركز مشتول السوق، وكذلك تنفيذها عدد من الحملات المتعاقبة بمراكز ومدن المحافظة لرفع كومات القمامة وتهيئة جو بيئي صحي ونظيف وتفريغ النقاط الوسيطة والقضاء على مقالب القمامة العشوائية المتخللة المناطق السكنية والتي تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

أشار محافظ الشرقية الي أن الغرض من تحديث النقط الوسيطة وإنشاء مصانع تدوير القمامة هو خلق جو بيئي وصحي نظيف للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة لتفريغ النقط الوسيطه ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.





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وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد صلاح رئيس وحدة التدخل السريع أن الوحدة قامت برفع (32000) طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمركز مشتول السوق بواقع (1600) نقله على مدار إحدى عشر يومًا باستخدام (5) معدات (3 سيارات -2 لودر) وذلك تمهيدًا لإنشاء نقطة وسيطه حديثة ولتهيئه جزء من أرض النقطة الوسيطه لإنشاء مصنع تدوير قمامة داخل النقطة.