جامعة القاهرة استعدت لحالات الطوارئ خلال امتحانات منتصف العام .. عميد آداب: عمليات تعقيم وتطهير كل ساعة.. ودار العلوم تمنع دخول الطلاب بدون الكمامات

* آداب القاهرة تحدد غرفة فى كل مبنى لحالات الطوارئ خلال الامتحانات

* كلية دار العلوم تستخدم الكواشف الحرارية طوال فترة الامتحانات













تستعد كليات جامعة القاهرة لفترة الامتحانات بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة ، ووضع اساليب التعامل مع الحالات المشتبه فيهم بالاضافة الى كيفية تعقيم وتطهير أماكن تواجد الطلاب .





كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عن كيفية التعامل مع الطلاب فى حالة حدوث اى اشتباه او طوارئ خلال فترة الامتحان .





ومن جانبه قال الدكتور شريف شاهين خلاص تصريح لـ صدى البلد ، أنه يوجد في كل مبنى من مباني الامتحانات الأربعة غرفة خاصة بالطلاب المشتبه فيهم أو من لديهم أزمة صحية طارئة .





واضاف " شاهين " فضلا عن وجود فريق عمل للإجراءات الاحترازية والتعقيم ساعة بساعة كما يتم استخدام الكاشف الحرارى للاطمئنان على الطلاب خلال فترة الامتحان .





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وفى نفس السياق ،كشف الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار علوم جامعة القاهرة، عن الاجراءات الاحترازية المتبعة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول .





وقال الدكتور عبد الراضى رضوان، خلال تصريح لـ صدى البلد ، إن الكلية تستعد لفترة امتحانات الفصل الدراسي بقوة وستطبق كافة الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة الطلاب من استخدام الكواشف الحرارية وتعقيم المبانى وأماكن الامتحانات طبقا للجان التى أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات ، عدم دخول الطلاب دون ارتداء الكمامات .









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وكان قد أكد المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه السبت ٢٠ فبراير أن إجراء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسى الجاري، والتي تستأنفها الجامعات والمعاهد يوم السبت القادم ٢٧ فبراير، سوف تتم في ظل إجراءات احترازية مشددة، تتواكب مع حالة الاستنفار الشاملة من كافة مؤسسات الدولة.





و أكد المجلس فى اجتماعه أن الإجراءات العامة والاحترازية التي تم اتخاذها لحسن سير الامتحانات شملت التالي:





• وجود عدة منافذ بالكليات لاستقبال الطلاب صباح يوم الامتحان قبل موعد اللجنة بساعة لعدم حدوث أي تزاحم، وتوفر الكليات على تلك المنافذ (كاشف حرارة، كمامات، معقم ومطهر).





• عمل مسار إجباري لدخول الطلاب للجان، ومسار إجباري للخروج حتى خارج الكلية؛ لعدم وجود تجمعات نهائيًّا داخل الكلية سواء قبل أو بعد الامتحان.





• وجود بوابات تعقيم أمام وبداخل كافة مقار وصالات الامتحانات، مع الالتزام الكامل بإجراء الكشف بأجهزة قياس درجات الحرارة لكل من يدخل من هذه البوابات.





• تكليف أفراد الأمن الإداري بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجباري بالدخول والخروج.





• التأكد من توجيه الملاحظين والعمال بارتداء كمامات وقفازات بالإضافة إلى قياس حراراتهم كل فترة من فترات الامتحان على مدار اليوم بمكان مخصص داخل الكلية مستقل بعيدًا عن أماكن الطلاب.





• التأكد من شغل مساحة 50% فقط من سعة المدرجات، مع الالتزام التام بوجود مسافة 2 متر بين كل طالب وآخر داخل صالات الامتحانات.





• توفير ماسكات واقية (كمامات) لكافة الطلاب والملاحظين باللجان، مع الالتزام التام بارتدائها طوال فترة الامتحان.





• تعقيم صالات الامتحانات بين كل فترة امتحان، والتي تليها من خلال شركات متخصصة في هذا المجال.





• تعقيم مقار الامتحان بين كل فترة امتحان والفترة التي تليها، فضلًا عن القيام بالتطهير صباح يوم الامتحان وبعد انتهاء فترات الامتحانات على مدار اليوم، مع التوصية بأن تكون مواد التعقيم دون رائحة نفاذة.





• تقليل التعامل لأدنى حد من الملاحظين والعمال مع الطلاب، وتوقيع الطالب على كشف حضور الامتحان بقلمه الخاص لعدم استخدام أدوات كتابية مستعملة، أو استخدام باركود للطالب مدرج على كراسة امتحانه لتمييزه عن غيره من الطلاب، مثل: المتبع بكلية الهندسة.





• الاهتمام بجانب النظافة للكلية ومرافقها وقاعات الامتحانات، بالإضافة إلى منافذ التهوية جيدًا سواءً الشبابيك أو المراوح.





• توجيه الطالب بإحضار جميع الأدوات الكتابية اللازمة للامتحان لمنع تداولها بين الطلاب.





• بعد انتهاء الطلاب من تسليم أوراق الإجابة يتم جمعها بواسطة الملاحظين، مع التزامهم التام بارتداء قفازات واقية وجمعها في صناديق مخصصة يتم عزلها لمدة لا تقل عن 4 أيام قبل البدء في فحصها بواسطة لجان متخصصة، تمهيدًا لتسليمها للجان الكنترول.





• تشكيل مجموعات من الطلاب وتحت إشراف مباشر لأعضاء هيئة التدريس، تكون مهمتهم تشجيع الطلاب على الانخراط في مبادرات، منها: (اطمن معانا – صحتك تهمنا) للتأكد من سلامة الطلاب قبل دخول لجان الامتحان.





وأكد الوزير أنه تم التشديد على مراعاة عدد من الإجراءات العامة أيضًا خلال فترة الامتحانات، منها:





• وجود فترة كافية بين فترات الامتحان اليومية.





• عدم تواجد أكثر من فرقة دراسية واحدة لتأدية الامتحانات في ذات الفترة.





• منع الإجازات للطاقم الطبي، وخصوصًا بالمراكز الطبية بالكليات أثناء الامتحانات، بما يكفل توفير طبيب لكل صالة من صالات الامتحانات.





• تخصيص غرفة عزل لكل صالة من صالات الامتحانات.





• تخصيص غرف عزل بالمدن الجامعية للحالات المشتبه بإصابتها.





• تكليف أفراد الدفاع المدني بفحص وصيانة، والتأكد من سلامة طفايات الحريق.





• منع التدخين أثناء الامتحانات داخل الكلية.





• إعلان الإجراءات الاحترازية على مواقع الكليات وجداول الامتحانات لضمان نشرها للطلاب وكافة وسائل التواصل الاجتماعي.



