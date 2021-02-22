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محافظات

بيطري المنوفية: تحصين 266627 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:24 م
صدى البلد
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مروة فاضل
 تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية التي أطلقتها وزارة الزراعة، مشيرا إلى أنه تم تحصين (266) ألفا و(627) رأس ماشية منذ بداية الحملة وحتى أمس الأحد، مؤكدا تقديم كل أوجه التسهيلات والدعم للحفاظ على الثروة الحيوانية وخلق بيئة غذائية آمنة للمواطنين.

وصرح الدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية بأن المديرية تقوم بمراقبة أسواق الماشية  وتوعية المواطنين والمربين بأهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية مشيرًا لإلى أنه تم تحصين الأبقار والجاموس والأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة بنسبة 60% وجار استمرار أعمال الحملة للوصول إلى المستهدف. 

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية بتذليل كل العقبات للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، وتوافر كل الجرعات  والتحصينات اللازمة لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات المواطنين مؤكدا على ضرورة تكثيف حملات التحصين للقضاء على مرض الحمى القلاعية لتعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل.
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