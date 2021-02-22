بيطري المنوفية: تحصين 266627 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية التي أطلقتها وزارة الزراعة، مشيرا إلى أنه تم تحصين (266) ألفا و(627) رأس ماشية منذ بداية الحملة وحتى أمس الأحد، مؤكدا تقديم كل أوجه التسهيلات والدعم للحفاظ على الثروة الحيوانية وخلق بيئة غذائية آمنة للمواطنين.





وصرح الدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية بأن المديرية تقوم بمراقبة أسواق الماشية وتوعية المواطنين والمربين بأهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية مشيرًا لإلى أنه تم تحصين الأبقار والجاموس والأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة بنسبة 60% وجار استمرار أعمال الحملة للوصول إلى المستهدف.





