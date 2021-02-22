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محافظات

بعد تعافيه من كورونا.. مريض يوزع شيكولاته وهدايا على أطباء مستشفى الغردقة العام

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:38 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

 وزع متعافى من فيروس كورونا المستجد ، الحلوى على الطاقم الطبى بقسم العزل بمستشفى الغردقة العام بعد تعافيه، فى لفتة إنسانية منه يقدم لهم خلالها الشكر على ما بذلوه معه طوال فترة عزله بالمستشفى.

 

المتعافى من كورونا الذى كان يقيم بغرفة 217 ويبلغ الستين من عمره، عقب خروجه وتعافيه قدم الحلوى لجميع القيادات والأطقم الطبية بالمستشفى، على رأسهم الدكتور جمال المغربي مدير المستشفى، والدكتور عصام فاعود رئيس قسم الصدر، تقديرا لجهودهم التى بذلوها معه حتى تماثل للشفاء بعد 15 يوما من العزل بالمستشفى تحت العلاج.

 

وأعلنت مديرية الشئون الصحية ، أن المتعافى وصل للمستشفى 21 يناير الماضى بعد إحساسه بأعراض الفيروس وعلى الفور تم تقديم الخدمة الطبية له ، وتم حجزه بقسم العزل وتم متابعته من قبل الأطباء وافراد التمريض وعمل كافة الفحوصات من تحاليل وآشعة وإعطائه بروتوكول العلاج المتبع حتى تماثل للشفاء ، وتم خروجه من المستشفى وعاد مرة أخرى بعد خروجه ليقدم الشكر للأطباء .

 

وقدم الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر ، الشكر للطاقم الطبى بمستشفى الغردقة العام ، جيش مصر الأبيض على جهودهم المبذولة فى خدمة المرضى.

بعد تعافيه من كورونا.. مريض يوزع شيكولاته وهدايا على أطباء مستشفى الغردقة العام
بعد تعافيه من كورونا.. مريض يوزع شيكولاته وهدايا على أطباء مستشفى الغردقة العام
بعد تعافيه من كورونا.. مريض يوزع شيكولاته وهدايا على أطباء مستشفى الغردقة العام
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