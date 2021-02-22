محمد مهران يكشف لـ صدى البلد تفاصيل دوره بمسلسل «في يوم وليلة»

عبر الفنان محمد مهران،عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "في يوم وليلة".





وقال محمد مهران،لـ"صدى البلد"،إنه يسعد بالتعاون مع المخرجة شيرين عادل، لأنها مخرجة موهوبة،مشيرا إلى أنها رشحته أيضا للمشاركة في مسلسل النمر الذي يعرض في موسم رمضان 2021.





وأوضح مهران، أنه يجسد في العمل دور شقيق الفنان أحمد رزق الصغير،واصفا المسلسل بأنه تجربة جديدة بالنسبة له لم يقدمها من قبل، معربا عن أمله في أن يحقق المسلسل النجاح المطلوب، وأن ينال إعجاب الجمهور،واصفا ردود الفعل على الحلقة الأولى بأنها جيدة، والمسلسل تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.





ويعرض المسلسل على شاشة قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء، والإعادة 2 صباحا، كما يعرض على قناة ON دراما في تمام الساعة الـ 10 مساء والإعادة 5 صباحًا.





مسلسل "فى يوم وليلة" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم هم النجم أحمد رزق، داليا مصطفي، أيتن عامر ، صلاح عبد الله ، نضال الشافعي، ولاء الشريف، محمد جمعة ، محمد مهران وغيرهم.





كما يشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.